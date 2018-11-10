على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، تخلف أتلتيكو مدريد مرتين إذ تقدم بيلباو في الشوط الأول عبر اينياكي وليامس (36)، ورد اتلتيكو في الثاني عبر الغاني توماس بارتي (61).

وأعاد وليامس التقدم مجدداً للضيوف بعد ثلاث دقائق، لكن رودريغو هرنانديز كاسكمانتي "رودري" حقق التعادل الثاني (80).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل غودين الذي يجمع النقاد على اعتباره أفضل مدافع بالرأس في العالم، هدف الحسم متابعاً كرة رفعها الفرنسي أنطوان غريزمان من ركلة حرة.

ورفع أتلتيكو، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده إلى 23 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة من برشلونة المتصدر وحامل اللقب، وتقدم بفارق نقطتين على القطب الثاني في العاصمة الكاتالونية إسبانيول الذي صار ثالثاً مؤقتاً.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بيلباو الذي كان قريباً من تحقيق التعادل الثامن هذا الموسم، عند 10 نقاط في المركز السابع عشر على حافة منطقة الهبوط.

الفوز الثاني لفالنسيا

من جانبه، حقق فالنسيا المتعثر فوزه الثاني هذا الموسم في الدوري على حساب مضيفه خيتافي 1-صفر.

واحتاج فالنسيا الى ركلة جزاء والى ثبتتها بتقنية الفيديو ليسجل الهدف الوحيد بعدما ارتكب برونو خطأ ضد الفرنسي كيفن غاميرو ونال الصفراء الثانية بعد أربع دقائق فقط من الأولى وخرج من الملعب (79).

وأثار قرار الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغوتشيا التساؤل حول صحة الركلة، فتم اللجوء الى تقنية الفيديو التي ثبتتها وانبرى لها داني باريخو بنجاح (81).

وكان فالنسيا حقق فوزه الأول في المرحلة السابعة خارج أرضه أيضا على مضيفه ريال سوسييداد وبالنتيجة ذاتها 1-صفر سجله غاميرو.

ورفع فالنسيا، أكثر الفرق تعادلا حتى الآن في المراحل الـ 12 الأولى من البطولة (8 تعادلات مقابل 7 لاتلتيك بلباو)، رصيده الى 14 نقطة نقلته الى المركز الرابع عشر موقتا، في حين بقي خيتافي عاشرا وله 16 نقطة.

وتعادل بلد الوليد مع إيبار صفر-صفر، وجيرونا مع ليغانيس بالنتيجة ذاتها.