ففي الجولة الرابعة للمسابقة في دور المجموعات، حقق سبارتاك فوزه الأول بطريقة مثيرة بعد ان كان متأخراً، مرتين 0-1 و1-2.

سجل للفريق الاسكتلندي ايرمنكو بالخطأ (5) ودانيال كاندياس (27) وغلين ميدلتون (41)، وللفريق الروسي ميلغاريو (22) وغولدسون بالخطأ (35) وأدريانو (58) والدولي الجزائري صفيان هاني (59) الذي منح سبارتاك الفوز علماً انه انضم للفريق هذا الموسم قادما من اندرلخت.

يتصدر فياريال برصيد 6 نقاط أمام سبارتاك الثاني برصيد خمس نقاط وهو نفس رصيد رينجرز مع تفوق الفريق الروسي في المواجهات المباشرة، فيما يملك رابيد فيينا 4 نقاط.