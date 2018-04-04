مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

عشاق كرة القدم على موعد مع البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد و سبورتينغ لشبونة يوم الخميس حيث من المنتظر أن تحقق كتيبة المدرب دييغو سيميوني نتيجة مميزة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.



• مباراة أتلتيكو مدريد متاحة في بث مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD3 بدءاً من الساعة 22:05 بتوقيت مكّة المكرمة.

• كما يمكنكم متابعة المباراة عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.



كما يسعى أرسنال إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي مبكراً، عندما يستضيف سسكا موسكو الروسي.

ويلعب غداً أيضاً لاتسيو الايطالي مع سالزبورغ النمساوي مفاجأة المسابقة، ولايبزيغ الألماني الذي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، مع مرسيليا الفرنسي في مواجهتين لا تخلوان من الأهمية.

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل، على أن تسحب قرعة المربع الذهبي في 13 نيسان/أبريل وتقام مبارياته في 26 منه ذهاباً و3 ايار/مايو إياباً، بينما تستضيف مدينة ليون الفرنسية المباراة النهائية في 16 الشهر المقبل.



أتلتيكو للقب ثالث



وبدوره يطمح أتلتيكو مدريد إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل سفره للشبونة الأسبوع المقبل وذلك في سعيه إلى التتويج بلقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2010 و2012.

وخلافاً لأرسنال، ضمن أتلتيكو بشكل كبير بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يحتل المركز الثاني بفارق 20 نقطة أمام فياريال الخامس.

يذكر أن أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة استهلا موسمهما القاري في مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل أن يفشلا في تخطي دور المجموعات ليكملا المشوار في الدوري الأوروبي.

ويمني أتلتيكو النفس بحسم تأهله قبل الدربي الحاسم على وصافة الليغا أمام جاره ومضيفه ريال الأحد المقبل.

ويتقدم أتلتيكو مدريد بفارق 4 نقاط عن جاره الملكي الذي خطا خطوة كبيرة بالأمس نحو دور الأربعة لدوري الأبطال التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين بفوزه الكبير على مضيفه ووصيفه يوفنتوس الإيطالي 3-0.

