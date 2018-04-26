وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل لأرسنال في الدقيقة 61 فيما أدرك مواطنه أنطوان غريزمان التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 82.
تفاصيل المواجهة:
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين أرسنال وضيفه أتلتيكو مدريد 1-1
87: أوبلاك يبدع في ابعاد رأسية الويلزي رامسي.
82: غريزمان يعدل الكفة 1-1
61: رأسية لاكازيت تغير النتيجة في ملعب المدفعجية، أرسنال يتقدم 1-صفر.
بداية الشوط الثاني لمواجهة أرسنال - أتلتيكو مدريد
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
37: تصويبة قوية من غريزمان وأوسبينا بصعوبة بالغة يذود عن مرماه.
33: تصويبة غريزمان يتصدى لها حارس أرسنال أوسبينا.
21: ويلباك ينفرد والعملاق أوبلاك يتصدى.
13: الحكم الفرنسي كليمان توربان يطرد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني بسبب احتجاجه المبالغ فيه.
10: الكرواتي سيمي فرساليكو، لاعب أتلتيكو مدريد، يغادر بالبطاقة الحمراء.
07: رأسية لاكازيت يبعدها أوبلاك بصعوبة.
06: ألكسندر لاكازيت يصوب وكرته تجد القائم الخارجي.
بداية مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد
التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال
التشكيلة الأساسية لفريق أتلتيكو مدريد
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