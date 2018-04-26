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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

غريزمان يبعثر أوراق أرسنال

من قبل
1:19 دقيقة

تمكن أتلتيكو مدريد الإسباني من تحقيق التعادل أمام مضيفه أرسنال الإنكليزي 1-1 اليوم الخميس في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل لأرسنال في الدقيقة 61 فيما أدرك مواطنه أنطوان غريزمان التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 82. 

تفاصيل المواجهة: 

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين أرسنال وضيفه أتلتيكو مدريد 1-1 

87: أوبلاك يبدع في ابعاد رأسية الويلزي رامسي.

82: غريزمان يعدل الكفة 1-1 

61: رأسية لاكازيت تغير النتيجة في ملعب المدفعجية، أرسنال يتقدم 1-صفر. 

بداية الشوط الثاني لمواجهة أرسنال - أتلتيكو مدريد 

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 

37: تصويبة قوية من غريزمان وأوسبينا بصعوبة بالغة يذود عن مرماه.

33: تصويبة غريزمان يتصدى لها حارس أرسنال أوسبينا.

21: ويلباك ينفرد والعملاق أوبلاك يتصدى.

13: الحكم الفرنسي كليمان توربان يطرد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني بسبب احتجاجه المبالغ فيه.

10: الكرواتي سيمي فرساليكو، لاعب أتلتيكو مدريد، يغادر بالبطاقة الحمراء. 

07: رأسية لاكازيت يبعدها أوبلاك بصعوبة. 

06: ألكسندر لاكازيت يصوب وكرته تجد القائم الخارجي. 

بداية مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد 

التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال 

 

التشكيلة الأساسية لفريق أتلتيكو مدريد

 

الوصول إلى ملعب الإمارات 

آرسين فينغر أتلتيكو مدريد أرسنال