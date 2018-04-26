وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل لأرسنال في الدقيقة 61 فيما أدرك مواطنه أنطوان غريزمان التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 82.

تفاصيل المواجهة:

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين أرسنال وضيفه أتلتيكو مدريد 1-1

87: أوبلاك يبدع في ابعاد رأسية الويلزي رامسي.

82: غريزمان يعدل الكفة 1-1

61: رأسية لاكازيت تغير النتيجة في ملعب المدفعجية، أرسنال يتقدم 1-صفر.

بداية الشوط الثاني لمواجهة أرسنال - أتلتيكو مدريد

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

37: تصويبة قوية من غريزمان وأوسبينا بصعوبة بالغة يذود عن مرماه.

33: تصويبة غريزمان يتصدى لها حارس أرسنال أوسبينا.

21: ويلباك ينفرد والعملاق أوبلاك يتصدى.

13: الحكم الفرنسي كليمان توربان يطرد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني بسبب احتجاجه المبالغ فيه.

10: الكرواتي سيمي فرساليكو، لاعب أتلتيكو مدريد، يغادر بالبطاقة الحمراء.

07: رأسية لاكازيت يبعدها أوبلاك بصعوبة.

06: ألكسندر لاكازيت يصوب وكرته تجد القائم الخارجي.

بداية مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد

التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال

Here it is - our team for #AFCvATL pic.twitter.com/ok796dnSGH — Arsenal FC (@Arsenal) April 26, 2018

التشكيلة الأساسية لفريق أتلتيكو مدريد

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