الدوري الأوروبي: شالكه الأقوى في النزال الألماني مع مونشنغلادباخ

وحجز شالكه بطاقته بفضل عدد الاهداف التي سجلها خارج القواعد بعدما كان سقط في فخ التعادل 1-1 على ارضه ذهابا

وسجل ليون غوريتسكا (54) والجزائري نبيل بن طالب (68) هدفي شالكه، والدنماركي اندرياس كريستينسن (26) والسوري محمود داهود (45) هدفي بوروسيا مونشنغلادباخ.

ومنح المدافع الدنماركي اندرياس كريستنسن التقدم لبوروسيا مونشنغلادباخ بتسديدة من مسافة قريبة اثر دربكة امام المرمى بعد ركلة ركنية فارتطمت بصدر القائد بينيديكت هوفيديس وعانقت شباك الحارس رالف فاهرمان (26).

واضاف السوري الاصل محمود داهود الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فاهرمان (45+2).

وتحسن اداء شالكه كثيرا في الشوط الثاني فقلص الفارق عبر ليون غوريتسكا بتسديدة قوية من خارج المنطقة خدعت الحارس يان سومر (54)، ثم حصل على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد داهود داخل المنطقة اثر كرة رأسية لزميله توبياس ستروبل فانبرى لها الدولي الجزائري نبيل بن طالب بنجاح مدركا التعادل (68).