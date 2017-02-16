الدوري الأوروبي: روما يصدم فياريال وشالكه يقطع شوطاً كبيراً

تابع فياريال الإسباني انحداره وسقط في عقر داره أمام روما الإيطالي برباعية نظيفة سجّل منها البوسني إدين دزيكو ثلاثية، ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل، اليوم الخميس لحساب ذهاب الدور الـ32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

على ملعب الـ"مادريغال"، افتتح البرازيلي إيمرسون النتيجة بتسديدة بعيد رائعة (32).

وفي الشوط الثاني، سجل البوسني إدين دزيكو ثلاثة أهداف أخرى، أوّلها إثر تمريرة من المصري محمد صلاح (65) ثم من كرة بينية أرسلها البرازيلي جوان جيزوس (79)، والأخير إثر عرضية من البلجيكي راديا ناينغولان (86).

من جانبه، عاد شالكه الألماني من سالونيكي بفوز كبير على مضيفه باوك اليوناني بثلاثية نظيفة سجلها النمساوي غيدو بورغشتالر (27) وماكس ماير (82) والهولندي كلاس يان هونتيلار (90).

وتغلب أتلتيك بيلباو الإسباني على أبويل القبرصي بثلاثة أهداف لميكل بالنسياغا (38) وأريتز أدوريز (61) وإيناكي وليامس (75 من ضربة رأس) مقابل هدفين ليورغوس أفريم (36) ويانيس يانيوتاس (89).

وتغلب أندرلخت البلجيكي على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي بهدفين سجلهما الغاني فرانك أشامبونغ في الدقيقتين 5 و32 بعد تمريرتين متقنتين من الروماني نيكولاي ستانسيو.

وخسر هبوعيل بئر السبع أمام بشيكتاش التركي بهدف لاليانيف باردا (44) مقابل ثلاثة للمدافع البرازيلي وليام (42 خطأ في مرمى فريقه) وجينك توسون (60) والكندي اتيبا هاتشنيون (90+1).

وتعادل ليخيا وارسو البولندي مع أياكس أمستردام الهولندي سلبياً من دون أهداف.