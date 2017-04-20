الدوري الأوروبي: ركلات الترجيح تأهل ليون لنصف النهائي
تأهل أولمبيك ليون الفرنسي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، على حساب مضيفه بيشكتاش التركي الخميس بركلات الترجيح (7-6) في اياب الدور ربع النهائي.
وانتهى الوقتان الأصلي والاضافي بفوز بيشكتاش 1-2.
وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائية بيشكتاش (27 و58)، فيما جاء هدف ليون الوحيد عبر ألكسندر لاكازيت (34).
وكان أولمبيك ليون فاز 2-1 ذهاباً في ليون.
والتحق بيشكتاش التركي بركب المتأهلين وهم: سيلتا فيغو الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي وأياكس امستردام الهولندي.