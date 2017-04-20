الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي: ركلات الترجيح تأهل ليون لنصف النهائي

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5:45 دقيقة

تأهل أولمبيك ليون الفرنسي إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، على حساب مضيفه بيشكتاش التركي الخميس بركلات الترجيح (7-6) في اياب الدور ربع النهائي.

 وانتهى الوقتان الأصلي والاضافي بفوز بيشكتاش 1-2.

وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثنائية بيشكتاش (27 و58)، فيما جاء هدف ليون الوحيد عبر ألكسندر لاكازيت (34).

وكان أولمبيك ليون فاز 2-1 ذهاباً في ليون.

والتحق بيشكتاش التركي بركب المتأهلين وهم: سيلتا فيغو الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي وأياكس امستردام الهولندي.