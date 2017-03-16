الدوري الأوروبي - بيشكتاش وأندرلخت إلى ربع النهائي
بلغ بيشكتاش التركي الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه 4-1 على أولمبياكوس اليوناني، اليوم الخميس، في إياب ثمن النهائي.
سجل الكاميروني فانسان أبوبكار (10) والهولندي ريان بابل (22 و75) وشينك توسون (84) رباعية بيشكتاش، فيما جاء هدف أولمبياكوس الوحيد عبر النرويجي الجنسية طارق اليونوسي في الدقيقة 31.
ولعب بيشكتاش أكثر من 50 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد هدافه أبوبكار في الدقيقة 39 من الشوط الأول.
وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1 في أثينا.
في مواجهة أخرى، تأهل أندرلخت البلجيكي الى الدور ذاته إثر فوزه على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 1-صفر في بروكسل.
وسجل الغاني فرانك إتشيامبونغ (65) هدف أندرلخت الذي فاز ذهاباً خارج قواعده 1-صفر أيضاً.