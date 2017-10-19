وسجل هدف المباراة الوحيد الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 85.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، فاز باتي بوريسوف البيلاوسي على كولن الألماني 1-صفر سجله اليكسي ريوس في الدقيقة 55.

وفي المجموعة الأولى، تعادل فياريال الاسباني مع سلافيا براغ التشيكي 2-2. سجل مانو تريغيروس (41) والكولومبي كارلوس باكا (44) هدفي فياريال، وطوماس نيتشيد (18) والبرتغالي داني ألفيش غوميش (30) هدفي سلافيا براغ.

وتغلب استانا الكازخستاني على ماكابي تل أبيب الاسرائيلي بأربعة أهداف للغاني باتريك تووماسي (33 من ركلة جزاء و42) وجونيور كينانغا (47 و52).

ولحساب المجموعة الثالثة، خسر سبورتينغ براغا البرتغالي أمام لودوغوريتس البلغاري صفر-2 سجلهما الروماني كوزمين موتي (25) والبرازيلي راوول سيلفا (56 خطأ في مرمى فريقه).

وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة، فاز هوفنهايم الألماني على باشاك شهير التركي بثلاثة اهداف لبنيامين هوبنر (52) ونديم أميري (59) ونيكو شولتس (75) مقابل هدف للايطالي ستيفانو نابوليوني (90).

تعادل اوسترسوند السويدي مع اتلتيك بلباو الإسباني بهدفين للنيجيري الحاجي جيرو (52) والانكليزي كورتيس ادوارد (64) مقابل هدفين لاريتث ادوريث ثوبيلديا (14) وايناكي وليامس (89) في المجموعة العاشرة.

وفاز زوريا لوهانسك الأوكراني على هرتا برلين الألماني بهدفين للبرازيلي سيلاس اراوجو دا سيلفا (42) والكسندر سفاتوك (79) مقابل هدف لدافي شيلكه (56) هدف هرتا برلين.

وضمن المجموعة الثانية عشرة، تفوق زينيت سان بطرسبرغ الروسي على روزنبورغ النروجي بثلاثة اهداف للارجنتيني ايميليانو ريغوني (1 و68 و75) مقابل هدف لبال اندري هيلاند (88).

وخسر فاردار المقدوني أمام ريال سوسييداد الإسباني صفر-6. وسجل ميكل اويارزابال (12) والبرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا (34 و42 و55 و59) وألبرتو ديلا بيلا (90) الأهداف.