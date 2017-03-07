يوروبا ليغ: يونايتد يحذر مشجعيه من المستنقع الروسي

حذر نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مشجعيه المسافرين إلى روستوف الروسية لحضور مباراته الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، من ارتداء ألوانه أو التنقل بمفردهم في المدينة التي ستستضيف مباريات في كأس العالم 2018.

وتأتي النصيحة بعدما شهدت كأس اوروبا 2016 التي اقيمت في فرنسا الصيف الماضي، اعمال شغب عنيفة بين مشجعي انكلترا وروسيا، وتوعد مثيري الشغب الروس باستهداف المشجعين الإنكليز في مونديال 2018.

وبحسب صحيفة "دايلي تلغراف"، بعث المسؤول عن بيع التذاكر والعضوية في يونايتد سام كيليهر برسالة الى المشجعين جاء فيها ""لسلامتكم وأمنكم، ننصحكم بعدم ارتداء ألوان النادي في روستوف، وعدم جذب الانتباه خلال وجودكم في المدينة".

وتابع "ننصحكم أيضا بالبقاء في مجموعات إذا أمكن وعدم التجول بمفردكم في المدينة"، مؤكدا ان المشجعين ليسوا "معرضين للخطر فقط من جماهير الفريق الخصم، (بل) يجب تذكر الحوادث الخطيرة خلال كأس أوروبا الأخيرة في فرنسا الصيف الماضي، والتي شارك فيها أفراد عنيفون من شرق أوروبا".