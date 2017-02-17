يوروبا ليغ: مورينيو ينتقد لاعبيه رغم الفوز

وسجل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الأهداف الثلاثة ليونايتد، رافعاً رصيده إلى 23 هدفاً في موسمه الأول مع "الشياطين الحمر"، الا أن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة وهذا ما دفع مورينيو إلى انتقاد لاعبيه الذين افتقدوا إلى التركيز اللازم حسب ما قال.

واعتبر مورينيو أن فريقه قدم "أداء سيئاً للغاية" في الشوط الأول، وعندما سئل البرتغالي عن السبب أجاب "غياب التركيز".

ولم يخف مورينيو انه كان يفضل اللعب في دوري أبطال أوروبا عوضاً عن "يوروبا ليغ"، لكنه أكد أن هذه المسألة لا تبرر بتاتاً انعدام التركيز عند لاعبيه.

وأضاف: "أدرك أن دوري الأبطال هي المسابقة التي يريد الجميع المشاركة فيها والفوز بها. لكننا لا نلعب في دوري الأبطال، بل نلعب في يوروبا ليغ. اختبرنا أمراً مشابهاً في دور المجموعات لكن عندما كنا بحاجة إلى الفوز، تمكنا من تحقيقه".