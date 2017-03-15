يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد لبلوغ ربع النهائي

يأمل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي في استعادة لاعبيه الثقة بعد خروجهم من كأس انكلترا أمام تشيلسي، عندما يستقبل روستوف الروسي الخميس في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وخرج "الشياطين الحمر" من ربع نهائي الكأس المحلية الاثنين، أمام الفريق السابق لمورينيو بهدف وحيد، بعد طرد لاعب الوسط الإسباني اندير هيريرا منذ الدقيقة 35.

وصحيح أن يونايتد يملك أفضلية حسابية بعودته متعادلاً 1-1 من أرض روستوف، إلا أن زحمة المباريات قد تتسبب بإرهاق جسدي للسويدي زلاتان ابراهيموفيتش ورفاقه.

وقال مورينيو بعد مواجهة تشيلسي: "لدينا مباراة هامة الخميس، وأريد أن أرتاح قليلاً لإعداد الفريق قدر الإمكان".

وفي ظل إيقاف ابراهيموفيتش وإصابة المهاجمين واين روني والفرنسي انطوني مارسيال، اضطر يونايتد للدفع بالشاب ماركوس راشفورد مهاجماً وحيداً ضد تشيلسي برغم مرضه أيضاً.

ويعود إلى تشكيلة يونايتد، قلب دفاعه العاجي اريك بايلي بعد انتهاء ايقافه.

ويراهن مورينيو على التأهل إلى ربع النهائي، كي تدخل يوروبا ليغ في حساباته، نظراً لتأهل الفائز فيها إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

وتقدم يونايتد ذهاباً على أرض روستوف بهدف الأرميني هنريك مخيتاريان، قبل أن يعادل ألكسندر بوخاروف في الشوط الثاني.

وحل روستوف وصيف الدوري الروسي في الموسم الماضي، ثالثا في مجموعته في دوري الأبطال خلف اتلتيكو مدريد الاسباني وبايرن ميونيخ الألماني، وحصد خمس نقاط منها ثلاث بفوزه على بايرن 3-2.

وفاز يونايتد في مبارياته الأربع على أرضه هذا الموسم في الدوري الأوروبي، مسجلاً 12 هدفاً ومن دون أن تهتز شباكه.

واعتاد يونايتد المشاركة في مسابقة النخبة منذ مطلع الألفية الثالثة، لكن حلوله خامساً الموسم الماضي تساويا مع جاره اللدود سيتي، نقله إلى المسابقة الرديفة.

وفي حال تتويجه، سينضم يونايتد إلى مجموعة من الأندية أحرزت البطولات الأوروبية الثلاث وهي دوري الأبطال ويوروبا ليغ وكأس الكؤوس الأوروبية (ألغيت بعد 1999). وحقق هذا الانجاز مواطنه تشيلسي، ويوفنتوس الايطالي، وأياكس امستردام الهولندي، وبايرن ميونيخ الالماني.

وتوج يونايتد بدوري الأبطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، لكنه لم يحرز الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا).

-"معجزة"-

من جهته، بدا مدرب روستوف المولدافي ايفان داينليانتس حذراً: "أتوقع مباراة عودة صعبة. نذهب إلى مانشستر آملين في تحقيق معجزة، وهي تتحقق أحيانا في كرة القدم. للأسف لن نستفيد من بعض اللاعبين الأساسيين".

وتعرض قائد روستوف ألكسندر كاتسكان والجناح البيلاروسي تيموفي كالاتشيف للإيقاف بعد انذارهما في مباراة الذهاب، تعرض الظهير فلاديمير غرانات لكسر في عظمة الترقوة.

وعاد حارسه الأساسي سوسلان دجاناييف أخيراً من الإصابة ولا يتوقع مشاركته على ملعب "أولدر ترافورد".

ويعول ليون الفرنسي على فوزه الكبير ذهاباً على روما الإيطالي 4-2 حيث تألق الثنائي ألكسندر لاكازيت ونبيل فقير بتسجيل ثنائية.

وقال لاكازيت: "يجب أن نتمتع بنفس روح المباراة الأولى. نظراً لقوتنا الهجومية، أعتقد أنه يجب أن نسجل كي نتأهل".

وتأهل ليون إلى هذا الدور بسهولة على حساب ألكمار الهولندي 11-2 بمجموع المباراتين، فيما تخطى روما فياريال الاسباني.

ولا يشكل روما ذكرى طيبة بالنسبة إلى ليون. فبعد التعادل سلباً في ايطاليا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2006-2007، تلقت شباكه هدفين نظيفين اياباً في فرنسا.

ويأمل روما أن يصبح أول فريق إيطالي يحرز اللقب منذ بارما عام 1999.

وفي مواجهة ألمانية صرف، يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ شالكه بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.

ويأمل العملاق الهولندي أياكس أمستردام تخطي خسارته على أرض كوبنهاغن الدنماركي 1-2.

وتبدو الطريق معبدة أمام غنك البلجيكي عندما يستقبل مواطنه غنت بعدما سحقه خارج ملعبه 5-2.

وفي باقي المباريات، يلعب بشيكتاش التركي مع أولمبياكوس (اليونان) (1-1 ذهاباً)، وكراسنودار الروسي مع سلتا فيغو الإسباني (1-2)، واندرلخت البلجيكي مع ابويل القبرصي (1-صفر).