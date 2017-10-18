يوروبا ليغ: إيفرتون يبحث عن الاستفاقة وميلان لمداواة جراح الدربي

فبعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة وتعادله على أرضه مع أبولون ليماسول القبرصي 2-2، يستقبل إيفرتون ضيفه ليون الفرنسي في مباراة قوية ضمن المجموعة الخامسة.

واحتاج فريق المدرب الهولندي رونالد كومان إلى ركلة جزاء متأخرة لواين روني لإدراك التعادل مع برايتون وهوف ألبيون في البريميرليغ الأسبوع الماضي، وفي آخر شهرين لم يحقق الفوز سوى على سندرلاند في كأس الرابطة وبورنموث.

وقال الأيسلندي غيلفي سيغوردسون القادم بصفقة خيالية بلغت 58 مليون دولار أميركي خلال فصل الصيف: "نحتاج فقط لتحقيق النتائج، بعدها ستعود الثقة إلى الفريق وتكون الأمور أسهل علينا".

ويسافر أولمبيك ليون إلى انكلترا في وضع ليس أفضل بكثير من مضيفه، إذ تعادل مرتين حتى الآن في المجموعة التي يتصدرها أتالانتا بأربع نقاط، لكنّ فريق المدرب برونو جينيزيو تنفس الصعداء بفوزه على موناكو بطل الدوري الأسبوع الماضي 3-2، بفضل ركلة حرة متأخرة من قائده الدولي نبيل فقير.

ويغيب عن ليون، الحالم بخوض المباراة النهائية القارية الأولى له على ملعبه "غروباما ستاديوم"، مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق الدومينيكاني ماريانو دياز.

وخلافاً لإيفرتون، يبحث مواطنه أرسنال عن ضمان تأهل منطقي من المجموعة الثامنة، برغم زيارته الصعبة إلى أرض النجم الأحمر الصربي.

وحقق المدفعجية فوزين على باتي بوريسوف البيلاوسي (4-2) وكولن الألماني (3-1) ليبتعد بفارق نقطتين عن مطارده النجم الأحمر.

ويتوقع أن يدفع فينغر، على غرار المباريات السابقة، بتشكيلة احتياطية تضم المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو ولاعب الوسط جاك ويلشير، في محاولة لاستعادة المعنويات بعد خسارته في الدوري أمام واتفورد 1-2.

مونتيلا تحت الضغط

في المجموعة الرابعة، يستضيف ميلان الإيطالي، المتصدر بست نقاط من فوزين على أوستريا فيينا النمساوي ورييكا الكرواتي، وصيفه آيك أثينا اليوناني (4 نقاط).

ويبحث مدربه فينشنزو مونتيلا عن التخفيف من حدة الانتقادات على فريقه بعد الخسارة في دربي المدينة أمام انتر 2-3 الأحد.

وبرغم الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي، حصل مونتيلا على دعم مدير النادي ماركو فاسوني، في ظل تكهنات محلية تشير إلى وجوب الفوز على آيك أثينا ثم جنوى وكييفو في الدوري المحلي كي يحافظ مونتيلا على موقعه.

ويعدّ ميلان أحد تسعة أندية فازت في أول مباراتين في دور المجموعات، وتأمل في شق طريقها نحو الدور الثاني في المسابقة القارية الرديفة لدوري أبطال أوروبا.

من بين تلك الأندية، نيس الفرنسي ولاتسيو الإيطالي اللذان سيصطدمان في المجموعة الحادية عشرة في جنوب فرنسا لفض الشراكة في الصدارة.

ويأمل نيس في فك نحس الأندية الإيطالية، بعد فشله بالتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال أمام نابولي.

وتتركز الأنظار على أوسترسوند السويدي في المجموعة العاشرة التي يتصدرها بعد فوزين على زوريا لوهانسك الأوكراني وهرتا برلين الألماني.

ويستقبل الفريق السويدي أتلتيك بيلباو الإسباني وصيف نسخة 2012 والجريح بنقطة واحدة، على ملعبه الصغير "يامتكرافت أرينا" الذي يبعد أكثر من 500 كلم عن العاصمة ستوكهولم.

وتأهل أوسترسوند إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس السويد، وبلغ دور المجموعات بفوزه على غلطة سراي التركي وباوك اليوناني في الأدوار التمهيدية.

وتبرز في المجموعة الأولى مباراة قمة المتصدرين بأربع نقاط فياريال الإسباني وسلافيا براغ التشيكي، فيما يبحث دينامو كييف الأوكراني عن فوزه الثالث على التوالي عندما يستقبل وصيفه بنقطتين يانغ بويز السويسري.

ويتواجه متصدر المجموعة الثالثة سبورتينغ براغا البرتغالي بست نقاط مع ضيفه ووصيفه لودوغوريتس البلغاري (4 نقاط).