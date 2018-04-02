مرسيليا يفتقد مانداندا ورامي بسبب الاصابة

وسيغيب مانداندا بسبب تمزق في الفخذ الأيمن، بينما سيبتعد رامي بسبب إصابة في ربلة الساق، بحسب ما أعلن النادي الفرنسي الجنوبي الاثنين.

وأصيب اللاعبان خلال المباراة التي فاز بها فريقهما على ديجون 3-1 السبت في منافسات الدوري الفرنسي.

ويحل مرسيليا ضيفاً على لايبزيغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي الخميس 5 نيسان/أبريل، في مباراة يتوقع أن يفتقد فيها النادي الفرنسي أيضاً لمهاجمه فلوريان توفان الذي أصيب في العضلة الخلفية للفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة المباريات الدولية الودية، بينما أفادت تقارير صحافية محلية أن المدافع البرتغالي رولاندو سيغيب أيضاً.