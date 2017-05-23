مانشستر يونايتد يلغي مؤتمره الصحفي

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنّه وافق على طلب يونايتد بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء في الملعب المستضيف للمباراة أمام أياكس أمستردام غداً الأربعاء.

وأضاف الاتحاد القاري أنّ يونايتد سيتدرب على ملعبه اليوم الثلاثاء كما كان مقرراً في وقت سابق وقبل السفر إلى السويد، وسيذهب يونايتد لتفقد ملعب اللقاء مساء اليوم.

وقتل 22 شخصاً على الأقل وأصيب 59 عندما هاجم انتحاري حفلاً يحضره الآلاف للمغنية الأميركية أريانا جراندي بمدينة مانشستر في شمال إنكلترا ليل الاثنين.