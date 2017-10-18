فينغر متشوق لمواجهة النجم الأحمر الصربي على أرضه

وعادة ما تبث الأجواء المشتعلة في إستاد رايكو ميتيتش في قلب بلغراد، والذي يسع 56 ألف متفرج، الرعب في نفوس المنافسين مهما بلغت قوتهم.

لكن فينغر واثق من أن فريقه المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لن يتعثر أمام ضغط الجماهير في المدرجات.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء "دعم الفريق يترك تأثيراً إيجابياً دائماً ونتعامل مع هذا الأمر في كل الملاعب في إنكلترا".

وأضاف المدرب الفرنسي "نحظى أيضا بخبرة طويلة في دوري الأبطال لذا اعتدنا على هذه الأجواء.

"لكننا سنلعب بالطبع في بلد يتمتع بثقافة كروية كبيرة وأخرج مجموعة من اللاعبين الرائعين عبر التاريخ ويتفوق في ألعاب أخرى أيضاً لذا نتوقع دعماً هائلاً من الجميع".

وغاب أرسنال عن دوري الأبطال لأول مرة منذ عقدين ويحتل المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ثماني جولات هذا الموسم وسيواجه تحدياً لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والعودة لبطولة الصفوة.

وعما إذا كان الفوز بالدوري الأوروبي أسهل وسيلة للتأهل لدوري الأبطال قال فينغر "لا أعرف لكن اللعب في دوري الأبطال هدف لنا. الفوز بالدوري الأوروبي أحد الوسائل لكنه ليس السبيل الوحيد".

وتابع "لأول مرة منذ 20 عاماً نشارك في الدوري الأوروبي لذا نستكشف المستوى الآن وهي بطولة من المحتمل الفوز بها لكننا نريد أيضا التنافس بشكل جيد في بقية المسابقات".

ويتصدر آرسنال مجموعته بست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن رد ستار بطل كأس أوروبا 1991.

