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الدوري الأوروبي
Reuters

الدوري الأوروبي: دينامو كييف ينجو من فخ يونغ بويز

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نجا دينامو كييف الأوكراني من فخ ضيفه يونغ بويز السويسري بتعادله معه الخميس (2-2) ضمن منافسات المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي.

وتقدّم الضيوف مرتين بواسطة الدولي الإيفواري روجيه أسالي (17) و(40) لكن أصحاب الأرض عادوا في كل مرة عن طريق الكونغولي ديوميرسي مبوكاني (34) وميكولا موروزيوك (49).

ورغم ذلك حافظ دينامو كييف على الصدارة برصيد 7 نقاط أما يونغ بويز فقد ظل ثانيا برصيد 3 نقاط.

وضمن نفس المجموعة حسم التعادل السلبي مباراة سكينديربو الألباني وضيفه بارتيزان بلغراد الصربي ليرفع كل منهما رصيده إلى نقطتين.

لوكوموتيف موسكو يواصل الريادة

واصل لوكوموتيف موسكو الروسي ريادة المجموعة السادسة (5 نقاط) رغم تعادله مع مضيفه شيريف المولدافي (3 نقاط) بهدف لمثله.

وسجّل أنطون ميرانتشوك (17) للضيوف في حين وقّع زيغي باديبانغا هدف المحليين (31). 

وبنفس النتيجة تعادل طرفا المجموعة الآخران زلين التشيكي (نقطتان) وكوبنهاغن الدنماركي (3 نقاط).

شتيوا بالعلامة الكاملة

خسر هبوعيل بئر السبع (3 نقاط) متذيل المجموعة السابعة أمام شتيوا بوخارست الروماني المتصدّر (9 نقاط) بهدف للإسباني إسحاق كوينكا (87) مقابل هدفين للفرنسي هارليم-إيدي غنوهيريه (70 و75).

وضمن نفس المجموعة، فاز لوغانو السويسري على فيكتوريا بلزن التشيكي بثلاثة أهداف لماتيا بوتاني (63) والبرازيلي كارلوس جونيور (69) والسويدي ألكسندر غيرندت (88) مقابل هدفين لميكايل كرمنتشيك (76) وماريك باكوش (90).

يونغ بويز لوكوموتيف موسكو دينامو كييف
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