أندية ألمانيا تتلقى تحذيراً بشأن جدية التعامل مع الـ"يوروبا ليغ"

وجاءت تصريحات شيفرت على ضوء الأداء الباهت للأندية الألمانية في البطولة الأوروبية.

وفشلت أندية هيرتا برلين وكولن وهوفنهايم في تحقيق الفوز في أول مباراتين لهم في دور المجموعات لنسخة الموسم الحالي من البطولة بينما خرج فرايبورغ من الدور التمهيدي.

وقال شيفرت لمحطة "زد دي اف" التليفزيونية: "البوندسليغا مهمة لكن ينبغي التعامل مع الدوري الأوروبي على نفس محمل الجد".

وأضاف: "بخلاف ذلك ستكون السمعة الجيدة للكرة الألمانية والبوندسليغا على المحك".

ويرجع آخر لقب للأندية الألمانية في الدوري الأوروبي إلى عام 1997 عندما توّج شالكه باللقب، فيما وصل بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن لنهائي

البطولة في 2002 و2009 على الترتيب، وكان هامبورغ هو آخر من وصل للمربع الذهبي للبطولة وذلك في عام 2010.

وقبل أسبوعين فقط خسر بايرن ميونخ ودورتموند ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا كما خسر هيرتا برلين وكولون وهوفنهايم بالدوري الأوروبي "يوروباليغ".