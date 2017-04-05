شفاينشتايغر يدخل التشكيلة المثالية منذ أسبوعه الأول

وفي أول مباراة له مع فريق شيكاغو فاير، سجل شفاينشتايغر هدفاً، خلال التعادل 2-2 مع منافسه مونتريال امباكت.

ووصلت نسبة التمريرات الصحيحة للنجم الألماني، الفائز بلقب مونديال "البرازيل 2014" مع منتخب بلاده، خلال تلك المباراة إلى 87 بالمئة.

وبالإضافة إلى اللاعب الدولي الألماني السابق، ضم فريق المرحلة الخامسة من الدوري الأميركي، الأرجنتيني ماتيا لابا، لاعب فانكوفر وايت كابس، والمكسيكي ايريك توريس، الذي سجل ثلاث أهداف "هاتريك" لنادي هيوستون دينامو.