الدوري الأميركي
AFP

شفاينشتايغر يدخل التشكيلة المثالية منذ أسبوعه الأول

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اختير اللاعب الألماني باستيان شفاينشتايغر ضمن أفضل 11 لاعباً في المرحلة الخامسة من الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد أن خاض أول مباراة له مع فريقه الجديد شيكاغو فاير.

وفي أول مباراة له مع فريق شيكاغو فاير، سجل شفاينشتايغر هدفاً، خلال التعادل 2-2 مع منافسه مونتريال امباكت.

ووصلت نسبة التمريرات الصحيحة للنجم الألماني، الفائز بلقب مونديال "البرازيل 2014" مع منتخب بلاده، خلال تلك المباراة إلى 87 بالمئة.

وبالإضافة إلى اللاعب الدولي الألماني السابق، ضم فريق المرحلة الخامسة من الدوري الأميركي، الأرجنتيني ماتيا لابا، لاعب فانكوفر وايت كابس، والمكسيكي ايريك توريس، الذي سجل ثلاث أهداف "هاتريك" لنادي هيوستون دينامو.
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