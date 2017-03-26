تأشيرة أميركا تدفع شفاينشتايغر للتدريب مع مايوركا

وغرّد شفاينشتايجر عبر حسابه الشخصي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد قائلاً: "شكراً على منحي فرصة المشاركة في بعض الحصص التدريبية في ملعبكم لحين حصولي على تأشيرة زيارة أميركا، ريال مايوركا".

Thanks for the possibility to have some training sessions on your facilities until I get my visa for the US, RCD Mallorca ⚽ pic.twitter.com/Q9RLRA20QK — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 26, 2017

وبعد حصوله على التأشيرة من المقرر أن يتم تقديم شفاينشتايغر القائد السابق لمنتخب ألمانيا والفائز معه بلقب كأس العالم 2014، في فريق شيكاغو يوم الأربعاء المقبل مع إمكانية مشاركته في المباراة أمام مونتريال امباكت يوم الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وخرج شفاينشتايغر (32 عاماً) من حسابات مانشستر يونايتد الإنكليزي منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو منصب المدير الفني للفريق في الصيف الماضي، ولم يشارك في أيّ مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز.