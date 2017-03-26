تأشيرة أميركا تدفع شفاينشتايغر للتدريب مع مايوركا
يواصل لاعب الوسط الألماني باستيان شفاينشتايغر التدريب مع ريال مايوركا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني قبل تسجيل ظهوره الأول مع فريق شيكاغو فاير الأميركي الأسبوع المقبل.
وغرّد شفاينشتايجر عبر حسابه الشخصي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد قائلاً: "شكراً على منحي فرصة المشاركة في بعض الحصص التدريبية في ملعبكم لحين حصولي على تأشيرة زيارة أميركا، ريال مايوركا".
وبعد حصوله على التأشيرة من المقرر أن يتم تقديم شفاينشتايغر القائد السابق لمنتخب ألمانيا والفائز معه بلقب كأس العالم 2014، في فريق شيكاغو يوم الأربعاء المقبل مع إمكانية مشاركته في المباراة أمام مونتريال امباكت يوم الأول من نيسان/أبريل المقبل.
وخرج شفاينشتايغر (32 عاماً) من حسابات مانشستر يونايتد الإنكليزي منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو منصب المدير الفني للفريق في الصيف الماضي، ولم يشارك في أيّ مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز.