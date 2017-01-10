NBA: وستبروك مستمر في التوهج

وكان وستبروك على بعد متابعة (ريباوند) وحيدة من تحقيق ثلاثيته المزدوجة "تريبل دابل" الثامنة عشرة هذا الموسم، إذ سجل 21 نقطة و14 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

وهذه رابع مرة هذا الموسم يقف وستبروك على بعد نقطة أو تمريرة حاسمة أو متابعة من تحقيق ثلاثية مزدوجة.

ولم تتجسد المواجهة المتوقعة بين وستبروك ونجم بولز جيمي باتلر، إذ دفع الأخير ثمن مرضه يوم المباراة فسجل نقطة يتيمة في 29 دقيقة.

ولم يسجل باتلر الذي اختير أفضل لاعب الأسبوع الماضي في المنطقة الشرقية، أية تسديدة من 6 محاولات وسحبه مدربه من المباراة في الشوط الثاني.

وقال مدرب بولز فريد هويبرغ: "بطبيعة الحال، نقدر محاولته خوض المباراة، لكنه عانى كثيراً وتم إرساله إلى المنزل بعد خروجه في الربع الثالث".

وكان المخضر دواين وايد أفضل مسجل لبولز مع 22 نقطة، فيما أضاف لاوكلاهوما لاعب الارتكاز النيوزيلندي ستيفن ادامس 22 نقطة، ولاعب الارتكاز التركي البديل اينيس كانتر 20 نقطة و11 متابعة.

وعن أداء أدامس، قال وستبروك: "طوال السنة، يقومون بتسهيل مهمتي في طرفي الملعب، دفاعياً وهجومياً. (أدامس) قوة كبيرة، وكما قلت سابقاً، عندما يكون في فورمته من الصعب الفوز علينا".

ورفع أوكلاهوما رصيده إلى 23 فوزاً و16 خسارة في المركز السابع ضمن المنطقة الغربية، وهو نفس مركز بولز في الشرقية (19-19).



روز مفقود

وقدم أنتوني ديفيس مباراة رائعة اخرى عندما سجل 40 نقطة وقاد نيو اورليانز بيليكانز الى الفوز على مضيفه نيويورك نيكس 110-96.

والتقط ديفيس 18 متابعة وضرب 3 كرات ساحقة، بيد أن التركيز في ملعب "ماديسون سكوير غاردن" انصب على لاعب غاب عن اللقاء هو الموزع ديريك روز.

وغاب روز عن فريقه نيكس بشكل مفاجىء، ولم ينجح مدربه جيف هورناسيك بتبرير ذلك بعد اللقاء. وقال هورناسيك: "لا نملك الآن أية معلومات لنشرحها لكم. يجب أن ننتظر ما سيقوله ديريك بنفسه".

وقال الفرنسي يواكيم نواه زميل روز أنه اتصل به بعد اللقاء وهو على ما يرام، فيما نقلت شبكة "اي اس بي ان" ان اللاعب غاب عن المباراة لأسباب عائلية.

وبلغ معدل تسجيل روز (28 عاماً)، أفضل لاعب عام 2011 في الدوري، 17.3 نقطة في 33 مباراة هذا الموسم. وفي ظل غيابه، خسر نيكس للمرة الثامنة في تسع مباريات.

على أرض الملعب، طرد نجم نيكس كارميلو انتوني بسبب اعتراضه على التحكيم في الربع الثالث، قبل قليل من طرد البديل كايل اوكوين بسبب خطأ عنيف ارتكبه ضد ديفيس ارسله الى مقاعد البدلاء.

وحقق ديفيس ثنائيته المزدوجة "دابل دابل" الرقم 25 هذا الموسم، وسجل 40 نقطة او اكثر للمرة الخامسة، وهو ثاني افضل رصيد في الدوري بعد وستبروك.

وقال ديفيس: "ألعب بشكل عدواني، وعندما نلعب بهذه الطريقة يصعب الفوز علينا".

وفي مينيابلويس، سجل الدومينيكاني كارل-انتوني تاونز 34 نقطة و11 متابعة ليقود مينيسوتا تيمبروولفز إلى الفوز على ضيفه دالاس مافريكس 101-92.

وهذا أول فوز لمينيسوتا بعد 4 خسارات، علماً بأنه ينافس للهرب من مواقع القاع في المنطقة الغربية (12-26) على غرار دالاس متذيل الترتيب (11-27).