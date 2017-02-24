ووريرز يبرهن علوّ كعبه على حساب كليبرز

وهذا الفوز العاشر توالياً لغولدن ستايت على أحد أبرز منافسيه في المنطقة الغربية، وقد حسمه رجال المدرب ستيف كير في الربع الثالث الذي سجّل فيه 50 نقطة، بينها 17 لنجمه ستيفن كوري الذي أنهى اللقاء وفي رصيده 35 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وكان ووريرز متخلفاً 49-61 مع انتهاء الشوط الأول من اللقاء، قبل أن ينتفض في الربع الثالث بتسجيله 50 نقطة مقابل 26 لضيفه، ليصبح أول فريق يسجل 50 نقطة في ربع واحد منذ أن حقق ذلك لوس أنجليس ليكرز ضد نيويورك نيكس (51 نقطة) في 25 آذار/مارس 2014.

كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها ووريرز 50 نقطة في ربع واحد منذ 1989 والرابعة في تاريخه، وهو عادل أيضاً في الربع الثالث رقمه القياسي من حيث عدد السلات الثلاثية الناجحة (9 ثلاثيات) في ربع واحد.

وتألق خلال هذا الربع كيفن دورانت أيضاً بعد أن سجل فيه 15 من نقاطه الـ25، وهو أنهى اللقاء مع 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

كما ساهم كلاي تومسون بالفوز الثامن والأربعين لفريقه في 57 مباراة، بتسجيله 18 نقطة لكنّ مسلسل مبارياته المتتالية مع 20 نقطة أو أكثر توقفت عند 8 مباريات.

وفي المقابل، برز أوستن ريفرز وبول بيرس من ناحية كليبرز الذي مني 28 كانون الثاني/يناير بهزيمة قاسية جداً في "أوراكل أرينا" بفارق 46 نقطة (98-144)، بعد أن سجّل كل منهما 19 نقطة وأضاف دياندري جوردان 17 نقطة مع 11 متابعة إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقهما هزيمته الثانية والعشرين في 57 مباراة.

"زعيم الشرق" ثابت في الصدارة

على ملعب "كويكن لونز أرينا"، عزّز كليفلاند كافالييرز حامل اللقب موقعه في صدارة المنطقة الشرقية ومركزه الثالث في الترتيب، بتغلبه على ضيفه نيويورك نيكس 119-104 بفضل نجمه ليبرون جيمس الذي حقق الـ"تريبل دابل" الثامن والأربعين في مسيرته والسادس هذا الموسم.

وسجّل جيمس 18 نقطة مع 13 نقطة ومثلها متابعات، وأضاف كايري إيرفينغ 23 نقطة مع 6 تمريرات وكايري كورفر 20 نقطة.

وهذا الفوز الأربعون لفريق المدرب تايرون لو في 56 مباراة، فيما مُني نيويورك نيكس بهزيمته الخامسة والثلاثين في 58 مباراة رغم جهود كورتني لي (25 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وكارميلو أنتوني (20 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة) الذي سرت شائعات عن إمكانية التخلي عنه بسبب علاقته المتوترة مع مدير العمليات في النادي فيل جاكسون، لكنّ شيئاً من هذا القبيل لم يحصل.

وتحدث أنتوني الذي يدافع عن ألوان نيويورك منذ 2011 قادماً من دنفر ناغتس، عن وضعه في الفريق قائلاً: "أنا في سلام. كنت كذلك منذ البداية. أنا سعيد ولن أتحدث عن أي صفقة تبادل أو شيء من هذا القبيل لما تبقّى من الموسم".

وفي المباريات الأخرى، فاز ساكرامنتو كينغز على دنفر ناغتس 116-100، وديترويت بيستونز على تشارلوت هورنتس 114-108 بعد التمديد، وهيوستن روكتس على نيو أورليانز بيليكنز 129-99 رغم جهود اللاعب الجديد في صفوف الأخير ديماركوس كازنس (27 نقطة مع 14 متابعة)، وبورتلاند ترايل بلايزرز على أورلاندو ماجيك 112-103 بفضل 33 نقطة لداميان ليلارد.