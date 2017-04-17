وصيف الـ NBA ينجو من فخ بورتلاند

ويتأهل إلى الدور الثاني الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق 4 انتصارات.

في المباراة الأولى، عانى غولدن ستايت ووريرز الساعي إلى النهائي الثالث على التوالي واستعادة لقب 2015، الأمرين خصوصاً في الربعين الأولين قبل أن ينتفض في الربع الأخير ويحسم الأمور في صالحه بفضل 32 نقطة لكيفن دورانت (مع 10 متابعات) و29 نقطة لستيفن كوري.

لكن الفضل الأكبر في الفوز يعود لدرايموند غرين الذي سجل 19 نقطة مع 12 متابعة و9 تمريرات حاسمة و5 صدات و3 سرقات للكرة.

في المقابل، أكد بورتلاند ترايل بلايزرز آخر المتأهلين إلى البلاي أوف عن المنطقة الغربية أنه لن يكون لقمة سائغة أمام أفضل فريق في المنطقة والدوري في الموسم المنتظم.

وأدخل بورتلاند ترايل بلايزرز الشك في صفوف مضيفه بعدما أبدع نجماه سي جاي ماكولوم وداميان ليلارد خصوصاً في الربعين الأولين وفرضا التعادل في نهاية الربع الثالث (88-88) قبل أن ينهيا المباراة بتسجيلهما 75 نقطة (41 للأول مع 8 متابعات، و34 للثاني).

ويملك غولدن ستايت فرصة تحقيق الفوز على الثاني الاربعاء عندما يخوض المباراة الثانية على أرضه أيضاً، قبل أن يخوض مباراتين في بورتلاند، ثم يعود إلى ملعبه لخوض المباراة الخامسة في حال لم يحسم المواجهة في صالحه، ومن ثم المباراة السادسة في بورتلاند والسابعة الأخيرة في أوكلاند إذا اقتضت الضرورة.

وفي المواجهة الثانية، فاجأ شيكاغو آخر المتأهلين عن المنطقة الشرقية مضيفه بوسطن متصدرها بالفوز عليه 106-102.

ويدين شيكاغو بفوزه لجيمي باتلر الذي سجل 15 نقطة من نقاطه الـ30 في المباراة في الربع الأخير، ليلحق الخسارة الأولى ببوسطن على رغم تألق نجم الأخير إيزياه توماس بتسجيله 33 نقطة.

وتميزت المباراة بدموع توماس خلال فترة الاحماء كون نجم سلتيكس خاضها غداة مصرع شقيقته تشاينا (22 عاماً) في حادث سير.

وأبهر توماس جميع زملائه ومدربه براد ستيفنز الذي قال عنه: "إنه مدهش، إنه لاعب رائع وشخص متميز".

وأصر توماس على خوض المباراة التي سبقت انطلاقتها دقيقة صمت تكريما لشقيقته، على رغم أن المسؤولين والمدرب تركوا له الخيار.

وأكرم هيوستن روكتس وفادة أوكلاهوما سيتي ثاندر ونجمه راسل وستبروك بفوز ساحق 118-87.

ووقف وستبروك صاحب الرقم القياسي في الثلاثيات المزدوجة "تريبل دبل" في الدوري المنتظم، عاجزاً أمام سيطرة هيوستن وخصوصاً صراعه مع نجمه جيمس هاردن الوحيد الذي قد يحرمه من جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وأنهى هاردن المباراة بتسجيله 37 نقطة، مقابل 22 لوستبروك الذي كان قريباً من ثلاثية مزدوجة كونه حقق 11 متابعة و7 تمريرات.

وأكد واشنطن ويزاردز تفوقه على ضيفه آتلانتا هوكس هذا الموسم وهزمه 114-107 بفضل جون وول الذي سجل 32 نقطة.

وهي الخسارة الرابعة على التوالي لأتلانتا أمام واشنطن ويزاردز.

والتقى الفريقان 5 مرات هذا الموسم، وحسم أتلانتا المواجهة الأولى في افتتاح الموسم في 28 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه خسر بعدها كل المباريات أمام ممثل العاصمة.