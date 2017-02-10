وستبروك يتعملق أمام حامل اللقب

وحقق وستبروك الذي قطع خطوة اضافية نحو نيل لقب أفضل لاعب هذا الموسم، الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" الـ26 هذا الموسم، بتسجيله 29 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وعادل وستبروك ثالث أفضل رقم في موسم واحد والمسجل باسم أوسكار روبرتسون في موسمي 1960-1961 و1963-1964. وحده روبرتسون حقق 41 ثلاثية مزدوجة في موسم 1961-1962، يليه الأسطورة والت تشامبرلاين (31 في 1967-1968).

وبقيت المباراة غير محسومة النتيجة حتى الربع الأخير، عندما تفوق أوكلاهوما 32-27. وسجل وستبروك 8 نقاط متتالية في الوقت الحاسم ليتقدم فريقه 107-101.

وخلافاً لتصريحات سابقة للمباراة، دفع مدرب كليفلاند تايرون لو بالثلاثي الضارب المؤلف من جيمس (18 نقطة) وكايري ايرفينغ (28 نقطة) وكيفن لوف (15 نقطة و12 متابعة).

وعبر جيمس الذي لم يسجل أي نقطة في الربع الأخير، عن تقديره لانجاز وستبروك في المباراة، قائلاً "راس رائع، لقد أظهر مرة جديدة الليلة لماذا هو منافس على لقب أفضل لاعب في الدوري".

وهي أول خسارة لكليفلاند بعد 4 انتصارات متتالية والثانية في أخر 8 مباريات، فبقي متصدراً للمنطقة الشرقية (36-16)، بفارق فوزين عن بوسطن سلتيكس الذي تغلب على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-111.

أما أوكلاهوما (31-23)، فعزز موقعه في المركز السابع ضمن المنطقة الغربية.

وأضاف للفائز فيكتور اولاديبو 23 نقطة و7 متابعات، ولاعب الارتكاز النيوزيلندي ستيفن أدامس 20 نقطة و13 متابعة.

وينتظر جمهور أوكلاهوما بفارغ الصبر مباراة السبت ضد ضيفهم غولدن ستايت ووريرز متصدر الغربية والدوري (44-8)، حيث يلعب كيفن دورانت هداف أوكلاهوما السابق الذي شكل في المواسم الماضية ثنائياً ضارباً مع وستبروك.

وقال وستبرك الذي وصف رحيل دورانت بالخيانة "ستكون مباراة رائعة ننتظرها منذ وقت بعيد، واتوق للمشاركة فيها".

وستكون عودة دورانت الأولى إلى أرض فريقه السابق بعد انتقاله المفاجئ الصيف الماضي بعقد حر.

وفي باقي المباريات، فاز هيوستن روكتس على تشارلوت هورنتس 107-95 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 112-111 ودالاس مافريكس على يوتا جاز 112-105 بعد التمديد.