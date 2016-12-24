هدايا كليفلاند وغولدن ستايت وويررز متواصلة

وحقق كليفلاند متصدر المجموعة الوسطى الشرقية فوزه الثاني والعشرين (مقابل 6 هزائم) بتغلبه بسهولة 119-99 على ضيفه بروكلين نتس صاحب المركز الأخير في المنطقة الشرقية، ليلحق به هزيمته الثانية والعشرين (مقابل 7 انتصارات).

ولم يكن نجم كليفلاند "الملك" ليبرون جيمس بحاجة إلى جهد كبير لإظهار مواهبه أمام خصم متواضع، على غرار زميليه كيفن لوف وكيري ايرفينغ.

وسجل جيمس 19 نقطة في 27 دقيقة، وأضاف تريستان طومسون (16) وايرفينغ (13) ولوف (14).

وكان بروك لوبيز الأبرز في صفوف الخاسر (16 نقطة).

وسيطر كليفلاند على الأرباع الثلاثة الأولى ووسع الفارق إلى 41 نقطة، قبل أن يترك لاعبوه الأساسيون أماكنهم للاحتياطيين، فانتقلت المبادرة إلى بروكلين الذي أنهى الربع الأخير بفارق 21 نقطة.

بدوره، استمر تورنتو رابتورز متصدر مجموعة الأطلسي في مطاردة كليفلاند على صدارة المنطقة الشرقية، وحقق فوزه الحادي والعشرين (مقابل 8 هزائم) على حساب مضيفه يوتا جاز 104-98.

وظلّ يوتا متقدماً حتى نهاية الربع الثالث بفارق نقطتين، إلا أنّ تورونتو حوّل النتيجة لصالحه في الربع الأخير (32-24).

وكان كايل ليروي الأكثر تسجيلاً للفائز (36 نقطة)، فيما كان غوردون هايوارد أفضل مسجل ليوتا (23 نقطة).

في المقابل، لم يكن فوز غولدن ستايت على مضيفه ديترويت بيستونز 119-113 مريحاً، وكان مهدداً حتى النهاية رغم تسجيل نجمه كيفن دورانت 32 نقطة في 31 دقيقة.

ورفع دورانت وستيفن كوري (25 نقطة) وكلاي طومسون (17 نقطة) ودرايموند غرين (10 متابعات و12 تمريرة حاسمة) الذي غاب عن مباراة الخميس، رصيد غولدن ستايت إلى 27 فوزاً مقابل 4 هزائم.

وكان توبياس هاريس (26 نقطة) أفضل مسجل لديترويت، الحادي عشر في ترتيب المنطقة الشرقية (14 فوزا و18 خسارة).

وتخطى سان أنطونيو سبيرز عثرة الخميس أمام لوس آنجليس كليبرز، وتغلب على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 110-90.

وكان كاوي ليونارد نجم سان أنطونيو والمباراة (33 نقطة)، وأضاف زميله باتي ميلز (23 نقطة)، فيما سجل 3 لاعبين من بورتلاند 16 نقطة.

وشهدت منافسات الجمعة سقوط بعض فرق الصف الثاني، فخسر لوس آنجليس كليبرز أمام دالاس مافريكس 88-90، وهيوستن روكتس أمام مضيفه ممفيس غريزليز 109-115، ومني لوس آنجليس ليكرز بخسارته الثانية والعشرين مقابل 11 فوزاً، على أرض أورلاندو ماجيك 90-109.

وفاز أتلانتا هوكس على دنفر ناغتس 109-108، وفينيكس صنز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123-116، وميلووكي باكس على واشنطن ويزاردز 123-96، ونيو أورليانز بيليكانز على ميامي هيت 91-87، وساكرامنتو كينغز على مينيسوتا تمبروولفز 109-105، وتشارلوت هورنتس على شيكاغو بولز 103-91.