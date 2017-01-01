نهاية عام "مثالية" لهاردن ووستبروك والملك جيمس

وسجّل "الملك" جيمس الذي قاد كليفلاند كافالييرز الموسم الماضي إلى لقبه الأول في "أن بي إيه"، 32 نقطة، بينها 17 في الربع الأول، فقاد فريقه السبت للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 121-109.

وبرغم إصابة نجمه الآخر كايري إيرفينغ في عضلات فخذه، أعاد كليفلاند خصمه إلى أرض الواقع، بعد تألقه في الفترة الأخيرة وارتقائه إلى المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية.

وأضاف للفائز كيفن لوف 28 نقطة و10 متابعات، وجوردان ماكراي 20 نقطة بينها 3 ثلاثيات. ولدى الخاسر، كان كيمبا ووكر أفضل مسجّل مع 37 نقطة، واكتفى الفرنسي نيكولا باتوم بـ13 نقطة.

وعن جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، قال ستيف كليفورد مدرب تشارلوت: "في الشوط الأول، هزمنا ليبرون بمفرده".

ويتصدر كليفلاند المنطقة الشرقية (25-7)، بفارق 3 انتصارات عن الثاني تورونتو رابتورز.

إلاّ أنّ نجم ليلة رأس السنة كان جيمس هاردن، إذ سجل 53 نقطة وأضاف إليها 17 تمريرة حاسمة (رقم قياسي شخصي) و16 متابعة، ليقود هيوستن روكتس للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 129-122.

والفوز هو الرابع توالياً لروكتس، والخامس عشر في كانون الأول/ديسمبر، فرفع رصيده إلى 26 فوزاً و9 خسارات في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية، بفارق 3 انتصارات عن غولدن ستايت ووريرز المتصدر.

وأضاف لروكتس راين أندرسون 25 نقطة، فيما كان الموزّع براندون جينينغز أفضل مسجّل لدى الخاسر مع 32 نقطة و7 تمريرات حاسمة، وأضاف لاعب الارتكاز الفرنسي يواكيم نواه 15 نقطة و16 متابعة والموزع ديريك روز 21 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

من جهته، حقق راسل وستبروك، أفضل مسجّل في الدوري بمعدل 31.3 نقطة، ثلاثيته المزدوجة (تريبل دابل) السادسة عشرة هذا الموسم، عندما قاد أوكلاهوما سيتي إلى الفوز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 114-88.

وسجّل وستبروك 17 نقطة و14 تمريرة حاسمة و12 متابعة، ملحقاً بكليبرز خسارته السادسة توالياً.

ونجح وستبروك بتحقيق ثلاثيته المزدوجة في الشوط الأول (11 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة)، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى منذ 1997.

يذكر أنّ أسرع ثلاثية مزدوجة في تاريخ الدوري حققها جيم تاكر لاعب سيراكيوز في 17 دقيقة عام 1955.

وأضاف للفائز لاعب الارتكاز التركي إينيس كانتر 23 نقطة و8 متابعات، فيما سجل البديلان لاعب الارتكاز ماريز سبايتس والمهاجم براندون باس 18 نقطة للخاسر.

ويقدّم كليبرز موسماً عادياً إذ يحتل المركز السابع في المنطقة الغربية (22-14)، متأثراً بغياب نجمه المصاب بلايك غريفين.

واستفاد يوتا جاز من خسارة كليبرز ليحتل المركز الرابع بالتساوي مع أوكلاهوما سيتي، بعد فوزه على فينيكس صنز 91-86.

وفي مباراتين أخريين، فاز ميلووكي باكس على شيكاغو بولز 116-96، وممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 112-98.