مينيسوتا يُكبد أوكلاهوما خسارته الثانية في الـNBA

وظن كارميلو أنطوني بانه منح الفوز لفريقه أوكلاهوما بتسجيله سلة قبل نهاية المباراة بخمس ثوان، رد أندرو ويغينز بهجمة سريعة وسجل سلة استعراضية في الرمق الأخير ليمنح الفوز لتمبروولفز.

وانضم أنطوني إلى أوكلاهوما سيتي ثاندر مطلع الموسم قادماً من نيويورك، على أمل تشكيل ثلاثي ناري إلى جانب راسل وستبروك وبول جورج.

وكان وستبروك أفضل مسجل لأوكلاهوما مع 31 نقطة، أضاف إلى أنطوني 23 نقطة، بينما اكتفى جورج بتسجيل 14 نقطة.

إلى ذلك، خسر لوس أنجليس ليكرز للمرة الثانية على ملعبه ستايبلز سنتر، وهذه المرة أمام نيو اورليانز بيليكانز 112-119.

وكان نجم المباراة أنطوني ديفيس من الفائز بتسجيله 27 نقطة و17 متابعة. أما اللاعب الشاب للوس أنجليس لونزو بول، فاكتفى بثماني نقاط، إلا أنه حقق 13 تمريرة حاسمة.

وفي مباراة ثالثة، تغلب بروكلين نتس على أتلانتا هوكس 116-104.

