ماجيك جونسون يتولى منصباً في ليكرز

ومع وصول ماجيك جونسون إلى هذا المنصب، قرر النادي الأميركي إقالة المدير العام، ميتش كوبتشاك، ونائب رئيس العمليات، جيم بوس.

وقال جونسون في بيان نشره نادي لوس أنجيلس ليكرز: "إنه حلم تحول لحقيقة وهو العودة إلى ليكرز رئيساً للعمليات للتعاون بشكل وثيق مع عائلة بوس (مالكة الفريق)".

وأضاف جونسون، الذي اختير ثلاث مرات كأفضل لاعب في بطولة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "إن بي إيه": "أنا جزء من عالم ليكرز منذ عام 1979 وأحد المولعين بهذه المؤسسة، سأقوم بكل ما يمكنني من جهد لإرساء ثقافة الفوز داخل وخارج الملعب".

وتابع جونسون، الذي فاز بخمسة ألقاب في "إن بي إيه" مع ليكرز، قائلاً: "لدينا مدرب رائع، لوك والتون، ولاعبون جيدون صغار في السن، سنعمل دون كلل من أجل استعادة لوس أنجليس ليكرز للقب الدوري الأميركي لكرة السلة.

ويأتي تعيين جونسون في منصب مدير العمليات في لوس أنجليس ليكرز قبل يومين من انتهاء فترة الانتقالات، الأمر، الذي لن يعطي حرية كافية للاعب السابق لتدعيم صفوف الفريق، الذي يحتل المركز قبل الأخير في القسم الغربي، بعدما حقق هذا الموسم 19 فوزاً وتلقى 39 هزيمة.