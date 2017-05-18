ليبرون يقود كليفلاند إلى فوز أول في أرض بوسطن

سجل "الملك" ليبرون جيمس 38 نقطة وحقق كيفن لوف أفضل رصيد له في الأدوار الاقصائية (32 نقطة)، لينجح كليفلاند كافالييرز حامل اللقب في تخطي مضيفه بوسطن سلتيكس 117-104 والتقدم عليه 1-صفر، الأربعاء في افتتاح مباريات نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة.

وخاض كليفلاند المباراة بعد راحة لعشرة أيام، بعد فوزه الساحق على تورونتو رابتورز 4-صفر، علماً أنه سحق أيضاً في الدور الأول إنديانا بيسرز 4-صفر.

وتقام المباراة الثانية في بوسطن أيضاً على ملعب "تي دي غاردن"، قبل انتقال السلسلة لمباراتين إلى كليفلاند، علماً أن الفائز في أربع من أصل 7 مباريات يتأهل إلى نهائي الدوري، لملاقاة الفائز من سلسلة غولدن ستايت ووريرز وصيف الموسم الماضي وسان أنطونيو سبيرز (2-صفر).

وسيطر كليفلاند على المباراة منذ بدايتها، فتقدم بفارق 26 نقطة في الشوط الأول، ووسع الفارق إلى 28 في الثالث، قبل أن يقلصه سلتيكس إلى 17 في نهاية الربع.

وسجل جيمس، الباحث عن بلوغ نهائي الدوري للمرة السابعة على التوالي، 15 نقطة في الربع الأخير في طريقه لتسجيل 30 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي. والتقط نجم الدوري 9 متابعات ومرر 7 كرات حاسمة.

برغم الفوز السهل، رأى جيمس أن فريقه قادر على التطور: "لعبنا اليوم بعد راحة لمدة عشرة أيام. لا أعتقد أننا خضنا تلك المباراة الرائعة. لم نسدد الكرة بشكل جيد كما جرت العادة".

وتابع: "أعتقد أن الطاقة والمجهود والذهنية كانوا في مكانهم للبداية خارج ملعبنا، خصوصاً في نهائي المنطقة الشرقية".

من جهته، التقط لوف 12 متابعة وأضاف تريستان تومسون 20 نقطة و9 متابعات، فيما بلغ رصيد النجم الآخر كايري إيرفينغ 11 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

ولدى الخاسر، سجل كل من إيفري برادلي وجاي كراودر 21 نقطة.

أداء خجول لتوماس

ونجح لاعبو كليفلاند بمحاصرة نجم سلتيكس إيزياه توماس الذي اكتفى بتسجيل 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة. وسجل 7 محاولات من أصل 19 وكرتين فقط من أصل 7 من خارج القوس.

وهذا الفوز الثاني عشر على التوالي لكليفلاند في البلاي أوف (مع احتساب المباريات الثلاث الأخيرة الموسم الماضي ضد غولدن ستايت ووريرز)، والتاسع على التوالي هذا الموسم، فعادل رقماً للوس أنجليس ليكرز في حقبة كوبي براينت في موسمي 2000 و2001.

وقال مدرب كليفلاند تايرون لو: "منذ بداية المباراة، سيطر ليبرون على الايقاع، حقاً فرضه في وقت مبكر. يلعب على مستوى مرتفع الآن".

وتقدم كليفلاند 30-19 في الربع الأول ثم 61-39 بين الشوطين. واحتفظ حامل اللقب بتقدمه في نهاية الربع الثالث 92-75 قبل أن يحسم المباراة 117-104.

وأضاف جيمس الذي سجل أكثر من 35 نقطة للمباراة الخامسة على التوالي: "الليلة كانت واحدة من تلك المباريات حيث قمت ببعض الكرات التي ساعدتنا على تحقيق الفوز، لكن من دون شك لعب الكبيران (لوف وتومسون) دوراً في فرض الايقاع".

من جهته، مني بوسطن بأول خسارة في البلاي أوف على أرضه بعد 5 انتصارات متتالية.

وقال مدربه براد ستيفنز عن أداء ليبرون: "رائع، حتى أنه أفضل من الوقت الذي بدأت فيه العمل مدرباً في الدوري قبل أربعة أعوام".

وكان بوسطن، متصدر المنطقة الشرقية في الدور العادي، قد تخطى شيكاغو بولز 4-2 في الدور الأول، ثم واشنطن ويزاردز 4-3 في نصف نهائي المنطقة.

ويلتقي الفائز من نهائي الشرقية مع الفائز من نهائي الغربية حيث يتقدم غولدن ستايت ووريرز على سان أنطونيو سبيرز 2-صفر، علماً أن كليفلاند أحرز لقب العام الماضي عندما قلب تأخره أمام غولدن ستايت 1-3 إلى فوز تاريخي 4-3.