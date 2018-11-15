وتغلب ليكرز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 126-117، فيما خسر يوتا أمام مضيفه دالاس مافريكس 68-118.

ورفع "الملك" جيمس رصيده الى 31425 نقطة سجلها في المواسم المنتظمة (لا يدخل ضمنها حساب نقاط البلاي أوف) منذ بدء مسيرته عام 2003.

وتخطى جيمس (33 عاما) الأسطورة ويلت تشامبرلاين الذي سجل 31419 نقطة خلال مسيرة امتدت من 1959 الى 1973.

وبدأ جيمس المباراة برصيد 31381 نقطة، وسيكون هدفه المقبل تخطي مثله الأعلى النجم السابق مايكل جوردان رابع المسجلين مع 32292 نقطة.

ويبقى كريم عبد الجبار في الصدارة (38387 نقطة)، أمام كارل مالون الثاني (36928) وكوبي براينت الثالث (33643).

كسر في يد روندون

وجمع جيمس الألقاب الرسمية حيث توج ببطولة الدوري ثلاث مرات مع ميامي هيت (2012 و2013) وكليفلاند كافالييرز (2016)، مع الالقاب الشرفية بنيله لقب أفضل لاعب ثلاث مرات، والأمتيازات ممثلة بذهبيتين أولمبيتين مع منتخب بلاده.

وما إن انتهت المباراة حتى تقدم جيمس على وجه السرعة وأمسك بالكرة التي سيهديها الى مدرسة افتتحها في مسقط رأسه مدينة أكرون بولاية أوهايو، نظرا لرمزيتها التاريخية.

وصرح جيمس "عندما أتخطى بعض الأرقام على غرار ما حصل اليوم (امس)، فهذا يذكرني بأني صبي من أكرون وبأني قمت دائما بكل ما ينبغي لأكون أفضل الممكن".

وبفضل جيمس (44 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة)، حقق ليكرز الذي لم يتأهل الى البلاي أوف منذ 2013، فوزه الرابع تواليا والثامن هذا الموسم (مقابل 6 هزائم) وانتقل الى المركز السابع في ترتيب المنطقة الغربية، علما بأن الفرق الـ 8 الأولى من أصل 15 في كل من المنطقتين الشرقية والغربية تتأهل الى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

ويبقى الأهم في نظر جيمس أن ليكرز الذي انضم إليه في الصيف قادما من كليفلاند، بدأ يدب الرعب في صفوف الفرق الأخرى.

وقال في هذا اللصدد "إنها مسيرة تأخذ مزيدا من الوقت، لكن منذ شهرين ونصف الشهر، تقدمنا كثيرا ونعمل بشكل جيد تحت إشراف الكادر الفني"، مشددا على الدور المهم للمدرب لوك والتون الذي تعرض مطلع تشرين الثاني/نوفمبر لانتقادات من قبل رئيس النادي النجم السابق ماجيك جونسون.

وعكر صفو احتفالات جيمس وفريقه تعرض زميله راجون روندون لكسر في يده اليمنى، سيرغمه على الغياب عن مباريات الفريق أسابيع عدة.

أسوأ خسارة

تلقى يوتا جاز خسارة مذلة أمام مضيفه دالاس مافريكس بفارق 50 نقطة، هي الآقسى والأسوأ في تاريخه والسابعة هذا الموسم (مقابل 7 انتصارات) في المركز العاشر.

وتاه لاعبو يوتا في صالة دالاس الذي استمر غياب عملاقه الألماني ديرك نوفيتسكي، ولم يسجلوا سوى 22 نقطة في الشوط الثاني (13 في الربع الثالث و9 فقط في الأخير).

ويحتل دالاس الذي حقق فوزه الثالث تواليا والسادس منذ بداية المواسم (مقابل 8 هزائم)، المركز الثالث عشر في ترتيب المنطقة الغربية.

ومني تورونتو رابتورز متصدر المنطقة الشرقية بخسارته الثالثة (مقابل 12 فوزا) 104-106 أمام ضيفه ديترويت بيستونز الذي يشرف عليه دوين كايسي المدرب الذي أقاله تورونتو في يونيو بعد أن قاده في المواسم الخمسة السابقة الى البلاي أوف.

وسجل بلايك غريفين 30 نقطة لديترويت الذي حقق فوزه السابع مقابل ست هزائم في المركز السادس، فيما يتشارك تورونتو مع غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضيين صدارة ترتيب البطولة (12 فوزا مقابل 3 خسارات).

وتلقى مليووكي باكس ثاني المنطقة الشرقية هزيمته الرابعة (مقابل 10 انتصارات) في معقله أمام ممفيس غريزليز 113-116، فيما تابع سان أنتونيو سبيرز نتائجه المخيبة هذا الموسم، وسقط على أرض مضيفه فينيكس صنز 96-116.

والخسارة هي السادسة لسان انتونيو مقابل 7 انتصارات في المركز التاسع على لائحة ترتيب المنطقة الغربية.

وفي المباريات الأخرى، فاز بوسطن سلتيكس على شيكاغو بولز 111-82، ومينيسوتا تمبروولفز على نيو أورليانز بيليكانز 107-100، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على نيويورك نيكس 128-103، وأورلاندو ماجيك على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 111-106، وواشنطن ويزاردز على كليفلاند كافالييرز 119-95، فيما خسر بروكلين نتس أمام ميامي هيت 107-120.