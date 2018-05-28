

ويلتقي كافالييرز مع الفائز من لقاء هيوستن روكتس وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب المتعادلين 3-3 واللذين يلعبان المباراة السابعة فجر الثلاثاء.

وهذه كانت الخسارة الأولى لبوسطن سلتكس على أرضه في البلاي اوف هذا الموسم.

وجاء تأهل كليفلاند بفضل لوبرون جيمس الذي حمل فريقه على مدار الأرباع مسجلاً 35 نقطة و15 كرة مرتدة و9 تمريرات حاسمة ليصل إلى النهائي الثامن على التوالي له.

ورغم معاناة كليفلاند الواضحة في ظل غياب كيفن لوف وبالتالي مساندة هجومية حقيقة للوبرون، نجح الأخير في التفوق وحده على بوسطن، منوعاً أدائه بين الفرديات حيناً إن كان في الاختراق أو التصويب البعيد او المرتدات، وبين تدوير الكرة حيناً آخر للإبقاء على مخزون بدني عال.

وفي الدقائق الأربع الأخيرة، كان لوبرون كل شيء في فريقه في ظل تسرع كبير من لاعبي بوسطن، خصوصاً انه أفضل لاعبيهم جايسون تايتوم لا يبلغ إلا 20 عاماً.

عاون لوبرون في التسجيل بديل لوف المصاب بارتجاج في الرأس، جيف غرين مع 19 نقطة و8 مرتدات، وأضاف تريستان تومسون 10 نقاط و9 مرتدات، و جي آر سميث 12 نقطة.

من جهة بوسطن، الذي سجل بداية طيبة في الربع الأول لم يلبث إلا أن فقدها، سجل جايسون تاتيوم 24 نقطة و7 مرتدات، وآل هورفورد 17 نقطة، منها 14 في النصف الأول، وجايلن براون 13 نقطة و6 متابعات كما سجل القادم من الاحتياط ماركوس موريس 14 نقطة والتقط 12 كرة مرتدة.

الربع الأول

شهد الربع الأول طفرة من بوسطن سلتكس الذي سرعان ما تقدم 6-0 وسط نجاح اختراقاته أسفل السلة وتألق جايسون تايتوم، في حين لم يكن هنالك من تنوع هجومي من طرف كليفلاند الذي اعتمد كثيرا على فرديات لوبرون جايمس.

وبعد البداية البطيئة عاد كليفلاند شيئاً فشيئاً إلى أجواء اللقاء ليعادل لوبرون النتيجة 15-15 من هجمة مرتدة التقط خلالها المتابعة وانطلق وحيداً، وذلك قبل نهاية الربع بثلاث دقائق، ما دفع إثرها مدرب بوسطن براد ستيفنز لطلب وقت مستقطع.

واستطاع بوسطن تخطي عودة كليفلاند ودفاع الرجل لرجل الذي فرضه، حيث وجد لاعبوه بسرعتهم القدرة على الاختراق أسفل السلة لينتهي الربع الأول 28-16 لصالح صاحب الأرض.

وسجل لوبرون 12 نقطة من نقاط فريقه الـ18 في هذا الربع، فيما تألق تايتوم وآل هورفور بتسجيل الأول 9 نقاط والثاني 8.

الربع الثاني

سارت الأمور أكثر تقارباً في الربع الثاني حيث طغى الطابع الدفاعي على أداء الفريقين مع اعتماد كليفلاند على دفاع الرجل لرجل مقابل دفاع منطقة لبوسطن الأقصر قامة من نظرائهم.

وفي ظل هذه المعادلة نجح لاعبو كليفلاند في إبقاء لاعبي بوسطن بعيدين عن السلة للحد من قدراتهم الهجومية ونجحوا بذلك مرغمين إياهم على التسديد لمتوسط والبعيد في ظل سيطرة المضيف على المرتدات التي جاء منها العديد من السلات للوبرون أو جيف غرين بديل كيفن لوف.

ووجد لوبرون في هذا الربع مساندة هجومية أفضل من غرين وتريستان تومسون، علماً أنه قبل نهاية الربع بدقيقتين، كان لوبرون قد سجل 17 نقطة خلال 22 دقيقة والتقط 10 كرات مرتدة ومرر تمريرتين حاسمتين، وهذا المجهود هو ما أبقى فريقه دائماً في أجواء اللقاء.

وقبل نهاية الربع بثوان حقق براون ثلاثية قاتلة اعادت الفارق إلى أربع نقاط لينتهي الربع بنتيجة 43-39 في ظل عنوان واحد لوبرون في مواجهة بوسطن مع لحظ تدني نسبة التسجيل من الطرفين باستثناء آل هورفورد الذي أبدع أسفل السلة وسجل 14 نقطة مع نسبة تسجيل بلغت 85.7%.

خلاصة الفترة الأولى

أبقى لوبرون جيمس وحده فريق كليفلاند في أجواء اللقاء في ظل قيادته المبادرة بصورة فردياً، حتى أن بدلاء كليفلاند لم يسجلوا إلا نقطتين في ربعين، مقابل 8 نقاط لبدلاء بوسطن. في المقابل تنوعت أسلحة بوسطن أكثر بواسطة تايتوم وتسديداته المتوسطة، وأسفل السلة بواسطة آل هورفورد الذي تعرض لدفاع مزدوج بعد تألقه ما أرغم بوسطن على خسارة الكرة أكثر وأمن مرتدات فعالة لكليفلاند.

الربع الثالث

اشتد دفاع بوسطن على لاعبي كليفلاند في ظل تراجع مبادرات لوبرون التسجيلية الذي حاول أكثر تدوير الكرة إنما دون أي فعالية من زملائه، فمضت 4.39 دقائق ولم يسجل المضيف إلى نقطتين حتى كسر سميث العقم بثلاثية رافعاً رصيده إلى ثماني نقاط ومعيداً فريقه إلى الأجواء 44-47 ما دفع بوسطن لطلب وقت مستقطع.

وبعد الوقت المستقطع ارتفعت نسبة التسجيل بوضوح لدى الفريقين ولقي الملك مساندة أفضل هجومية إذ حقق غرين وجايمس ثلاثيتين بتمريرتين من لوبرون في حين أخفق بوسطن في الرد الذي اعتمد كثيرا على مهارة تايتوم في الاختراق والتمرير إنما دون نجاع ليتقدم كليفلاند 56-51 بعد تصدي من لوبرون تبعه خطأ على جيف غرين ورميتين سجل منهما واحدة.

وما برز في هذا الربع الحصار الكامل على آل هورفورد الذي لم يسجل أي نقطة ما دفع ستيفنز لاستبداله بلاعب الارتكاز آرون باينس.

ونجح باينس في خلخلة دفاع كليفلاند أكثر من مرة، منتزعا الخطأ الثالث من لوبرون ما وضعه في منطقة الخطر، ومنح باينس فريقه التعادل مجدداً 56-56 من الرميات الحرة، إلا ان الملك أبى إلا قول كلته بتسجيله ثلاثية امنت التقدم لفريقه مجدداً 59-56 مع نهاية الربع الذي انقضى (20-13).

الربع الرابع

تابع كليفلاند تحسين نسب التسجيل من خارج القوس حين ضرب البديل كيلي كورفر بتمريرة حاسمة سابعة من لوبرون ليتقدم كليفلاند 67-64 قبل ان ينال تايتوم رميتين حرتين سجلهما مقلصاً النتيجة إلى نقطة.

ومع تبقي 7.20 دقائق لنهاية المباراة ارتكب لوبرون خطأه الرابع لكنه سجل بعدها ثنائية مانحاً فريقه التقدم 71-67، ما دفع ستيفنز لطلب وقتاً مستقطعاً تقدم بعدها بوسطن بثلاثية من جايسون تايتوم سبقها ثنائية من اللاعب نفسه بكرة ساحقة.

وفي ظل تألق تايتوم (20 عاماً) الذي كان قبل سنتين فقط في المدرسة الثانوية، اتجه اللقاء لمبارزة شخصية مع لوبرون الذي وظف خبرته لاستدراج اللاعب الشاب الانفجاري لارتكاب الأخطاء.

واخذ لوبرون مهمة الدقائق الأخيرة على عاتقه في القيادة والتسجيل والمرتدات الدفاعية وإيقاع المباراة، ليتقدم فريقه بفارق خمس نقاط 79-74 مع تبقي دقيقتين على النهاية، ثم تصاعد الفارق إلى 84-74 مع سلة وخطأ لجيمس في ظل تسرع لاعبي بوسطن وعجز خبرتهم امام خبرة "الملك" الذي يمكن القول إنه بمفرده ألحق الخسارة الأولى ببوسطن على أرضه في البلاي أوف هذا الموسم وقاد فريقه إلى نهائي جديد.