كليفلاند وغولدن ستايت لنهائي ثالث

ويبدأ غولدن ستايت بطل 2015 مواجهة سان أنطونيو سبيرز بدءاً من الأحد في نهائي المنطقة الغربية، في سلسلة من سبع مباريات ممكنة يتأهل منها من يسبق خصمه إلى الفوز في أربع مباريات. بينما سينتظر كليفلاند حتى الاثنين لمعرفة نتيجة المباراة السابعة الفاصلة في نصف نهائي المنطقة الشرقية بين بوسطن سلتيكس وواشنطن ويزاردز.

وعليه، تبدأ السلسلة النهائية للمنطقة الشرقية الأربعاء.

ولم يسبق للدور الأميركي لكرة السلة أن شهد لقاء الفريقين نفسهما في النهائي لثلاث مرات متتالية. كما شارك عدد قليل من لاعبي كرة السلة الأميركية في نهائي الدوري الأبرز عالميا سبع مرات متتالية، كحال نجم كليفلاند ليبرون جيمس هذه السنة.

وتفوق غولدن ستايت على كليفلاند في نهائي 2015 بنتيجة 4-2، وكان قريباً من تكرار انجازه في 2016 بعدما تقدم 3-1، الا أن جيمس وزملاءه قلبوا النتيجة بشكل مفاجئ ليحققوا أبرز عودة في تاريخ نهائيات الدوري ويفوزوا 4-3.

ويترقب نجم غولدن ستايت وأفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين ستيفن كوري، تجديد الموعد مع كليفلاند في النهائي، على رغم أنه يقر بوجوب بذل جهد كبير لتخطي سان أنطونيو أولاً.

ويقول "سننكب على ذلك (النهائي) عندما نصل اليه، لكن علينا تحقيق أربع انتصارات أولاً" في اشارة إلى الفوز على سبيرز، مضيفا "لكننا سنتابع ما يقومون به"، في اشارة إلى كليفلاند.

وبالنظر إلى أداء كليفلاند وغولدن ستايت في المرحلتين الأوليين من الأدوار النهائية "بلاي أوف" حيث لم يخسر أي منهما أي مباراة، يبدو توقع تواجههما في نهائي الدوري منطقياً.

ويبدي لاعب غولدن ستايت درايموند غراي خيبته من عدم مواجهة كليفلاند أي مقاومة تذكر من منافسيه في المرحلتين الماضييتين، أنديانا بايسرز وتورونتو رابتورز.

ويقول "أعتقد أن الفرق قد تنافس بشكل أقوى بعض الشيء (...) عندما ترى كليفلاند يلعب، تشعر وكأنك تشاهد فريقا واحدا يقدم كرة سلة جيدة. هذا ضعيف بعض الشيء".

الا أن جيمس يخالف الحديث عن سهولة تأهل فريقه، ويعتبر أنه "من المرضي أن تتمكن من التقدم. لكن الأمر لا يعطى لك، عليك أن تلعب وتستحق ذلك"، مضيفاً أن فريقه "يلعب على مستوى آخر".

وحقق جيمس خلال "البلاي أوف" معدلات بلغت 34.4 نقطة و9.1 متابعات و7.1 تمريرات و2.1 سرقتين للكرة في كل مباراة. والعام الماضي، بات اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، الأول في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي يحقق أفضل معدلات في كل الفئات الاحصائية (نقاط، متابعات، تمريرات، سرقات، صد للكرة) بالنهائي.

-كرة سلة "من الأفضل حالياً"

ويقارن مدرب كليفلاند تايرون لو الذي أحرز بطولة الدوري مرتين كلاعب مع لوس أنجليس ليكرز، بين ثنائية كليفلاند وغولدن ستايت في النهائي، وتلك التي جمعت ليكرز وبوسطن سلتيكس خلال الثمانينات من القرن الماضي.

ويقول: "أعتقد في هذه الأيام أن العديد من الناس يريدون أن يروا غولدن ستايت وكافالييرز. انهما فريقان يقدمان كرة سلة من الأفضل حالياً".

يضيف: "لم لا تريدون أن تروا ذلك مجدداً؟ أعتقد أن العام الماضي شهد تحقيق أحد أفضل معدلات المشاهدة (التلفزيونية) في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. بالطريقة التي يلعبون فيها (هذا الموسم)، بالطريقة التي نلعب فيها، أعتقد أنها (المعدلات) قد تكون أعلى" في حال بلغ الفريقان نهائي هذه السنة أيضاً.

ويعتبر لو أن انضمام النجم كيفن دورانت، أفضل لاعب سابقاً في الدوري، إلى غولدن ستايت ساهم في زيادة المنافسة "لأنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين أداء في الدوري، ويمكنه أن يقوم بتسديدته الخاصة في أي وقت من المباراة (...) هذا ما يجعلهم أكثر خطورة".

ويبدو منافس غولدن ستايت في نهائي المنطقة الغربية سان أنطونتو سبيرز الذي أحرز لقب الدوري خمس مرات آخرها 2014، مقتنعاً هذه المرة بأن الأفضلية هي لمنافسه.

فمدربه غريغ بوبوفيتش قال إن أفضل مقاربة دفاعية للحد من خطورة غولدن ستايت ستكون "الصلاة"، أما نجمه الأرجنتيني مانو جينوبيلي فقال "سنكون في مواجهة أحد أفضل الفرق، ربما على الاطلاق".

أضاف "هم أقوياء وأضافوا إلى ذلك موهبة هجومية ودفاع قوي وصلب. لديهم التركيبة الكاملة. من المنطقي أن يكونوا المرشحين".

وحقق غولدن ستايت أفضل سجل في الدوري هذا الموسم مع 67 فوزاً (مقابل 15 خسارة)، يليه سان أنطونيو مع 61 فوزاً.

ويرى جينوبيلي أن "أي شيء يمكن أن يحصل في سلسلة البلاي أوف (...) لكن ليحدث أي شيء، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".