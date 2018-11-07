وسقط ميلووكي الثلاثاء أمام مضيفه بورتلاند بنتيجة 103-118، في مباراة يدين فيها الفائز للاعبه سي جاي ماكولوم الذي قدم أفضل أداء له منذ بداية الموسم، وسجل 40 نقطة نصفها تقريباً في الربع الثالث.

وقاد ماكولوم فريقه لانتصاره الثامن هذا الموسم في مقابل ثلاث هزائم.

وقدم ماكولوم أفضل مباراة له هذا الموسم، وتمكن من صنع الفارق لفريقه في الربع الثالث، بتسجيله 19 نقطة من نقاطه الأربعين. وأنهى بورتلاند هذا الربع بنتيجة 34-26، ما شكل عاملاً حاسماً في إنهاء الأمور لصالحه بعد شوط أول متقارب بين الفريقين انتهى بتقدمه 57-51.

وقال اللاعب (27 عاماً) "هذا فوز كبير بالنسبة إلينا (...) حاولت فقط أن أكون تنافسياً وأستفيد من الفرص، وأساعد الفريق على تحقيق الفوز".

في المقابل، تلقى ميلووكي الذي يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب المنطقة الشرقية خلف تورونتو رابتورز، خسارته الثانية في أقل من أسبوع. سقط ميلووكي للمرة الأولى أمام مضيفه بوسطن سلتيكس الخميس الماضي بفارق أربع نقاط (113-117)، قبل أن يفوز في مباراته التالية على ساكرامنتو كينغز 144-109.

وانتهى الربع الأخير 27-26 لصالح بورتلاند.

وأضاف ماكولوم إلى نقاطه، خمس متابعات وست تمريرات حاسمة، بينما كان ثاني أفضل مسجل في الفريق إيفان تورنر مع 16 نقطة، أضاف إليها 11 متابعة وأربع تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الأفضل في صفوف ميلووكي مع 23 نقطة وتسع متابعات وست تمريرات حاسمة، بينما أضاف كل من كريس ميدلتون وبروك لوبيز 22 نقطة. إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليتفادى ميلووكي خسارته الثانية هذا الموسم في 11 مباراة.

دالاس يوقف سلسلة الهزائم

تمكن دالاس مافريكس من إيقاف سلسلة من ست هزائم متتالية تلقاها هذا الموسم، وحقق الفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 119-100.

وكان السلوفيني لوكا دونتشيتش الأفضل في صفوف دالاس مع 23 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، بينما سجل جون وول 24 نقطة لواشنطن مع أربع متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الثالث لدالاس في مقابل سبع هزائم. ويعود الفوز الأخير للفريق إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر، وكان على حساب شيكاغو بولز 115-109.

وقال مدرب مافريكس ريك كارلايل "مضى وقت طويل منذ أن فزنا بمباراة (...) الفوز يولّد شعوراً جيداً".

وفرض دالاس هيمنته منذ بداية المباراة، وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 70-49، علما أن الفارق وصل في بعض المراحل الى 24 نقطة. إلا أن ويزاردز تمكن من الضغط مجددا وقلص الفارق لست نقاط فقط قبل نهاية المباراة بنحو خمس دقائق (99-93)، قبل أن يرد دالاس بسلسلة محاولات ناجحة متتالية، أكان عبر سرقة الكرات أو التسجيل من داخل القوس أو خارجه، ليرفع الفارق سريعاً إلى 106-93.

وإضافة إلى مساهمة وول في رصيد واشنطن، أضاف كل من أوتو بورتر جونيور وبرادلي بيل 19 نقطة، علماً أن الأخير عانى مع المحاولات الثلاثية، إذ نجح بواحدة منها فقط من تسع مرات.

وحقق بروكلين نتس فوزاً على فينيكس صنز 104-82، في مباراة كان كاريس ليفيرت الأفضل فيها مع 26 نقطة لبروكلين، بينما ساهم ديفن بوكر بـ20 نقطة لصالح فينيكس.

وفاز تشارلوت هورنتس على أتلانتا هوكس 113-102، بفضل 29 نقطة لكيمبا ووكر، بينما كان جيريمي لين الأفضل لأتلانتا مع 19 نقطة.

تغريم إيرفينغ

على صعيد آخر، فرضت رابطة الدوري غرامة قدرها 25 ألف دولار على نجم بوسطن سلتيكس كايري إيرفينغ، لقيامه برمي الكرة نحو مدرجات ملعب مضيفه دنفر ناغتس الفائز الاثنين 115-107.

وقام إيرفينغ في نهاية المباراة برمي الكرة نحو مدرجات ملعب ممفيس، في خطوة بدت احتجاجاً على محاولة ثلاثية قام بها جمال موراي في الثواني الأخيرة، اعتبر لاعب بوسطن أنها تنم عن قلة احترام لفريقه.

وقال إيرفينغ "هذه الكرة تستحق أن ترمى إلى المدرجات بعد محاولة كهذه (...) لهذا قمت برميها".

وشدد مدرب غريزليز مايكل مالون على أن ما قام به موراي لا ينم عن قلة احترام، مضيفاً "هو شاب (21 عاماً)، ولا يزال يتعلم (...) لا تريد أن تقلل من احترام أي أحد. أعتقد أن ما قام به لم يكن بدافع عدم الاحترام، كان يحاول أن يصل إلى عتبة 50 نقطة، وهذا مفهوم. لكن لاعبينا المخضرمين تحدثوا إليه، وما حصل هو أمر سيتعلم منه".

و أعلن لوس أنجليس ليكرز ضم لاعب الارتكاز المخضرم تايسون تشاندلر بعد توصله إلى اتفاق لإنهاء عقده مع فينيكس.

واختير تشاندلر (36 عاماً) أفضل لاعب دفاعي في الدوري لموسم 2011-2012، وأحرز اللقب مع دالاس مافريكس عام 2011.

وأشار مسؤولو ليكرز إلى أن اللاعب الذي يمضي موسمه الثامن عشر في دوري المحترفين، سيشكل إضافة دفاعية للفريق.

وأوضح المدير العام للنادي روب بيلينكا أن الجهاز الفني للوس أنجليس وجد حاجة إلى تعزيز العمق الدفاعي والسيطرة على الكرات المرتدة "ومن خلال تايسون تشاندلر، نعمل على تلبية هذه الحاجة".