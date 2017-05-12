سان أنطونيو يبلغ نهائي المنطقة الغربية

ونجح فريق المدرب غريغ بوبوفيتش في حسم المباراة والسلسلة 4-2 رغم غياب نجمه كاوهي لينرد الذي تعرض لإلتواء في كاحله الثلاثاء في المباراة الخامسة التي فاز بها فريقه 110-107.

ومن المتوقع أن يكون لينرد جاهزاً لخوض المباراة الأولى في سلسلة نهائي المنطقة الغربية الأحد على ملعب "أوراكل ارينا" الخاص بغولدن ستايت وصيف بطل الدوري، وذلك بحسب ما كشف مصدر لشبكة "اي اس بي ان" الرياضية، مشيراً إلى أنه كان بإمكان اللاعب المشاركة أيضاً في مباراة الخميس لكن بوبوفيتش فضل عدم المخاطرة.

وفي ظل غياب لينرد عن المباراة السادسة بين قطبي ولاية تكساس، حمل لاماركوس الدريدج سان أنطونيو على كتفيه ولعب دوراً حاسماً في حسمه بطاقة التأهل إلى نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 2014 حين واصل زحفه حتى توج بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.

وتألق ألدريدج الذي يبلغ نهائي المنطقة للمرة الأولى بعد 6 محاولات فاشلة (واحدة مع سان انتونيو وخمس مع فريقه السابق بورتلاند ترايل بلايزرز)، بتسجيله 34 نقطة مع 12 متابعة، وهي أرقام لم يحققها أي لاعب من سان أنطونيو في البلاي أوف منذ 2008 حين حقق ذلك لاعب الإرتكاز المعتزل تيم دانكن ضد فينيكس صنز.

وحسم سان أنطونيو المواجهة منذ الشوط الأول الذي أنهاه وهو في المقدمة بفارق 19 نقطة في مباراة عانى خلالها نجم هيوستن جيمس هاردن الأمرين واكتفى بتسجيل 10 نقاط فقط، بعدما نجح في محاولتين فقط من أصل 11 محاولة قبل أن يرتكب خطأه السادس ويخرج من الملعب قبل 3.15 دقائق على صافرة النهاية.

وفي ظل معاناة هاردن، برز تريفور اريزا في صفوف هيوستن بتسجيله 20 نقطة إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة الرابعة الإبقاء على آماله بمحاولة تكرار سيناريو 2015 حين وصل إلى نهائي المنطقة حيث خسر أمام غولدن ستايت ووريرز الذي توج لاحقاً بلقب الدوري.