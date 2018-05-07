روكتس وووريرز على بعد فوز من نهائي الغربية

اقتربت المواجهة المرتقبة بين هيوستن روكتس وغولدن ستايت ووريرز في نهائي المنطقة الغربية، بعدما حقق كل منهما الأحد فوزه الثالث مقابل خسارة واحدة في الدور الثاني من بلاي أوف الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين.

وتفوق روكتس على أرض مضيفه يوتا جاز 100-87 في المواجهة الرابعة بينهما، بينما تغلب ووريرز حامل اللقب على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 118-92، على أن تنتقل الجولة الخامسة الثلاثاء إلى أرض هيوستن صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم، وغولدن ستايت وصيفه.

ويتأهل إلى نهائي المنطقة (نصف نهائي البطولة) الفريق الذي يسبق منافسه لتحقيق أربع انتصارات في سلسلة من سبع مباريات، ويكفي روكتس وووريز الفوز الثلاثاء لحجز بطاقتي التأهل دون الحاجة إلى خوض المباراتين الأخيرتين.

وسيطر روكتس على مجريات اللقاء منذ البداية، وأنهى الربع الأول 30-23، وتقدم في بداية الثاني بفارق 15 نقطة (38-23) قبل أن ينهيه 28-25. وتابع روكتس سيطرته على الربع الثالث (21-17) قبل أن يخسر بفارق نقطة واحدة في الأخير (21-22).

وكالعادة، تألق الثلاثي كريس بول (27 نقطة و12 متابعة و6 تمريرات حاسمة) وجيمس هاردن (24 نقطة) وكلينت كابيلا (12 نقطة و15 متابعة)، بينما برز دونوفان ميتشل من يوتا الذي غاب عنه صانع ألعابه الإسباني ريكي روبيو بسبب إصابة في الحالبين، مسجلاً 25 نقطة مع 9 متابعات، تلاه الفرنسي رودي غوبير (11 نقطة و10 متابعات).

وقال هاردن "بدأنا المباراة بتركيز عال وبنزعة هجومية، وعندما نلعب هكذا، نقدم أفضل ما لدينا".

واحتفل بول الأحد بعيد ميلاده الـ 33 بأفضل طريقة، وقال "الأمر لم ينته بعد. أنه فريق جيد ولن يمنحنا الفوز لأننا سنلعب المباراة المقبلة على أرضنا"، معتبراً أن مباراة الأمس كانت "مجنونة".

وستكون الفرصة سانحة أمام بول لخوض أول نهائي منطقة خلال 12 موسماً في دوري المحترفين.

38 نقطة لدورانت

وفي المباراة الثانية، ولأول مرة منذ قدوم النجم كيفن دورانت عام 2016، أشرك المدرب ستيف كير الذي يشرف على ووريرز للموسم الرابع توالياً وقاده إلى إحراز اللقب مرتين (2015 و2017) ولقب الوصيف مرة واحدة (2016)، "خماسي الموت" أساسياً منذ البداية بعد الهزيمة التي لقيها فريقه في الملعب نفسه 100-109.

وبدأ الخماسي المؤلف من دورانت وستيفن كوري وكلاي طومسون ودرايموند غرين وأندريه إيغودالا المباراة بقوة وتقدم بفارق 18 نقطة (33-15) في الربع الأول ثم تراجع إلى 15 في نهايته 37-22. لكن بيليكانز أنهى الربع الثاني في صالحه 32-24 قبل أن يستعيد لاعبو كير المبادرة في الشوط الثاني (الربع الثالث 33-19 والأخير 24-19).

وقال دورانت الذي سجل 38 نقطة "ألعب جيداً عندما لا أطرح على نفسي الأسئلة، وعندما لا أحصر تركيزي على النتيجة وطريقة اللعب" بعد نجاحه في 15 تسديدة من 27 محاولة.

ورد كوري مسجل 23 نقطة، "عندما يكون (دورانت) في هذه الحالة النفسية، يكفي فقط اعطاؤه الكرة ووضعه في أفضل المواقع الممكنة ليسدد".

ورغم الخسارة وقلة التركيز، لم يستسلم بيليكانز بسهولة، وقال أنطوني ديفيس، أفضل مسجل في صفوفه (26 نقطة و12 متابعة)، "كلما تلقينا خسارة، يكون ردنا في المباراة التالية".

وتألق في صفوف الخاسر كل من ايتوون مور (20 نقطة) وجرو هوليداي (19 نقطة مع 7 متابعات)، وفي الدفاع الصربي نيكولا ميروتيتش (7 نقاط مع 11 متابعة) وراجون روندو (6 نقاط و11 متابعة أيضاً).