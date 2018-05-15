وتقدم ووريرز 1-0 في سلسلة يتأهل فيها الفائز في أربع مباريات من أصل سبع إلى نهائي الدوري، لملاقاة المتأهل من نهائي الشرقية بين كليفلاند كافالييرز وبوسطن سلتيكس (0-1).

وتقام المباراة الثانية الأربعاء على ملعب هيوستن أيضاً، والثالثة والرابعة على أرض غولدن ستايت الباحث عن لقب ثالث في آخر أربع سنوات.

وكان هيوستن تفوق على غولدن ستايت في مباراتين من أصل ثلاث جمعت الفريقين خلال الموسم المنتظم. وأنهى روكتس الموسم برصيد 65 فوزاً في 82 مباراة، إذ كان الأفضل في الدوري، مما منحه أفضلية اللعب على أرضه خلال السلسلة النهائية.

وتقدم روكتس، مطلع المباراة وبقي في الصدارة حتى استراحة الربع الثاني (56-56).

وبالعودة من غرف الملابس، تألق كيفن دورانت هجومياً (37 نقطة بينها 14 رمية حرة من اصل 27)، ثم حاصر خصمه دفاعيا ليتقدم بفارق 11 نقطة (83-72) في نهاية الربع الثالث.

وحاول نجم روكتس جيمس هاردن (41 نقطة) إعادة الأمل لفريقه في الدقائق الخمس الأخيرة بتقليص الفارق إلى خمس نقاط.

لكن قوة ووريرز مع دورانت، كلاي تومسون (28 نقطة) والموزع ستيفن كوري (18 نقطة و8 تمريرات حاسمة و6 متابعات) قتلت آمال المضيف.

ويرغب غولدن ستايت في تثبيت هيمنته في الأعوام الماضية وبلوغ النهائي الرابع له توالياً وإحراز لقب ثالث في آخر أربع مواسم، بينما يريد هيوستن في البناء على سجله الأفضل خلال الموسم المنتظم، لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 1995 عندما توج باللقب للموسم الثاني تواليا.

وتفوق غولدن ستايت في الدور الثاني من الـ "بلاي أوف" على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 4-1، وهي النتيجة نفسها لسلسلة هيوستن ويوتا جاز.

