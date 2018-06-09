دورانت أفضل لاعب في نهائي دوري كرة السلة الأميركي

وقاد دورانت فريقه للتفوق 4-صفر على كليفلاند كافالييرز يوم السبت في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الفائز أولاً في أربع مباريات من أصل سبع وأبدع في المباراة الثالثة عندما سجل 43 نقطة وهو أعلى معدل في مسيرته.

وفي المباراة الرابعة والأخيرة والتي أهدت اللقب لغولدن ستايت سجل دورانت 20 نقطة مقابل 10 تمريرات حاسمة و12 متابعة، وذلك خلال 38 دقيقة لعب.

وانضم دورانت بذلك إلى كوكبة من أبرز نجوم الـNBA، إذ أصبح سادس لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدور النهائي.إلى جانب كل من ليبرون جيمس وكوبي براينت وشاكيل أونيل ومايكل جوردان وحكيم أولاجوون.

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