خسارة ثالثة في عشرة أيام لوصيف الـ NBA

وكان ووريرز يخوض مباراته الأولى على ملعبه بعد خمس مباريات خارج قواعده لكن ستيفن كوري وزملاءه لم يثلجوا صدور أنصارهم. وخسر غولدن ستايت صاحب أفضل سجل في الدوري، الثلاثاء الماضي أمام واشنطن ويزاردز، والخميس أمام شيكاغو بولز.

وظلت النتيجة متقاربة على مدى ثلاثة أرباع حتى أن ووريرز تقدم 79-78 قبل أن يسجل بوسطن 15 نقطة متتالية.

ونجح بوسطن بقيادة آيزيا توماس صاحب 25 نقطة في توسيع الفارق تدريجياً حتى 14 نقطة (93-74)، ليحافظ على تقدمه حتى النهاية.

وسجل كوري 23 نقطة للخاسر الذي استمر غياب نجمه كيفن دورانت بسبب الخسارة.

وعلى رغم الخسارة وهي الثانية عشرة هذا الموسم مقابل 52 فوزاً، احتفظ غولدن ستايت بصدارة المجموعة الغربية لكنه بات مهدداً من قبل سان أنطونيو سبيرز الذي حقق فوزه التاسع توالياً على حساب ساكرامنتو كينغز 114-104.

وفي رصيد سبيرز 50 انتصاراً مقابل 13 خسارة.

وخاض سان أنطونيو المباراة في غياب كاوهي لينارد ولاماركوس ألدريدج في حين قدم الفرنسي توني باركر مباراة سيئة للغاية اكتفى فيها بتسجيل نقطتين فقط وشهدت تخلف فريقه بفارق 28 نقطة في إحدى المراحل قبل أن ينجح في الخروج فائزاً.

وأشاد مدرب سان أنطونيوغريغ بوبوفيتش بلاعبيه وقال "كل لاعب ساهم في هذا الانتصار، لقد تعرض كبرياؤهم لضربة لكنهم نجحوا في النهاية في تقديم عرض جماعي رائع".

وكتب بوبوفيتش صفحة جديدة في مسيرته بنجاحه في قيادة سبيرز إلى تحقيق 50 انتصاراً في 18 موسماً توالياً وهو رقم قياسي في الدوري الأميركي للمحترفين.

مرشح آخر للمنافسة على اللقب وهو هيوستن روكتس أمضى أمسية سيئة أيضاً بسقوطه أمام يوتا جاز 108-115.

وحقق يوتا فوزه الرابع على التوالي بفضل الثنائي رودي غوبيرت وغوردون هايوارد اللذين سجل كل منهما 23 نقطة، بينما كان هاردن المتألق الوحيد في صفوف هيوستن مع 35 نقطة و6 تمريرات.

وفي المباريات الأخرى، فاز إنديانا بيسرز على ديترويت بيستونز 115-98، وأتلانتا هوكس على بروكلين نتس 110-105، وميامي هيت على تشارلوت هورنتس 108-101، وواشنطن ويزادرز على دنفر ناغتس 123-113، وميلووكي باكس على نيويورك نيكس 104-93، وتورونتو رابتورز على نيو أورليانز 94-87، ومينيسوتا تمبروولفز على لوس أنجليس كليبرز 107-91، وأورلاندو ماجيك على شيكاغو بولز 98-91.