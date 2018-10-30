ونجح تومسون في تحطيم الرقم السابق الذي يحمله زميله في ووريرز الموزع ستيفن كوري (13)، وذلك في الربع الثالث من المباراة التي أقيمت على ملعب "يونايتد سنتر".

وأنهى تومسون (28 عاماً) الذي حقق بداية بطيئة هذا الموسم، المباراة برصيد 52 نقطة، ليحقق ووريرز فوزه السابع مقابل خسارة.

وبدأ تومسون المباراة بقوة مسجلاً 22 نقطة لفريقه الذي تقدم 44-28 في الربع الأول، وأضاف حامل اللقب 48 نقطة أخرى في الربع الثاني ليتقدم بنتيجة خارقة 92-50 بين الشوطين.

ومع حسم ووريرز المباراة منطقياً، استمتع تومسون بزرع ثلاثية تلو الأخرى في سلة بولز.

وعادل تومسون رقم كوري قبل 7,12 دقائق على انتهاء الربع الثالث، ثم حطم الرقم قبل 5 دقائق من نهايته.

وقال تومسون إنّ كوري حثه على مطاردة الرقم القياسي: "قبل بدء الشوط الثاني، نظر ستيف إلى لائحة المسجلين وقال +إذهب وحققه+".

وتابع: "هذا يؤكد مروءته، الأمر عينه مع كاي دي (كيفن دورانت)، درايموند (غرين) وكلّ من كان في أرض الملعب معي، حاولوا إيجادي ومنحي تسديدات سهلة".

وتابع تومسون الذي سجل 14 ثلاثية من 24 محاولة: "سددت بعض الكرات الصعبة لكن كنت متوتراً، عندما يتعلق الأمر بتحطيم رقم قياسي في الدوري تصبح عصبياً، أنا محظوظ باللعب مع هؤلاء الشبان، كانت ليلة رائعة لن أنساها".

واللافت أن تومسون سجل نقاطه الـ52 في 27 دقيقة فقط، فيما أضاف كوري 23 نقطة بينها ثلاثيتان، والهداف كيفن دورانت 14 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

بدوره، قال مدرب غولدن ستايت ستيف كير إنّه لم يكن يعلم عن محاولة الفريق هندسة رقم جديد لتومسون: "لم أكن أعلم ماذا يحصل على صعيد الرقم القياسي حتى طلبوا وقتاً مستقطعاً في الربع الثالث".

وتابع: "سمعت كلاي يقول +اثنتان بعد، اثنتان+، ولم أكن أعلم من كان يمتلك الرقم حتى ذلك الوقت، منذ تلك النقطة حاول الشبان منحه الكرات لأنه خاض بداية موسم صعبة".



- أفضل بداية لباكس منذ 1972 -

وفي مباراة أخرى قوية بين متصدرين للمنطقة الشرقية لم يتعرضا لأي هزيمة، تغلب ميلووكي باكس على ضيفه تورونتو رابتورز 124-109.

وافتقد باكس لنجمه المميز يانيس أنتيتوكونمبو لتعرضه لإصابة برأسه ضد أورلاندو في نهاية الأسبوع، فيما غاب عن رابتورز نجمه كاوهي لينارد لاراحته.

وفي ظل غياب يانيس، تناوب سبعة لاعبين من باكس على تسجيل 10 نقاط أو أكثر تقدمهم التركي إرسان إيلياسوفا مع 19 نقطة و10 متابعات.

ورفع باكس رصيده إلى 7 انتصارات من سبع مباريات، وهي أفضل بداية له منذ موسم 1971-1972، وذلك بعد موسم من إحراز لقبه الوحيد في الدوري.

وخضع نجمه يانيس (23 عاماً) الذي بلغ معدل تسجيله هذا الموسم 25 نقطة و14,2 متابعة و5,7 تمريرات حاسمة، لفحوص طبية أظهرت تعرضه لارتجاج دماغي.

ولم تكن 29 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة للنجم ليبرون جيمس، كافية في تجنب فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز خسارته الخامسة هذا الموسم أمام مينيسوتا تيمبروولفز 120-124.

وقال جيمس الذي احتفل بمرور 15 عاما على بدايته في الدوري "يجب أن نتحسن، نعرف ذلك، نتحدث عن الصبر، لكن لا يمكننا تكررا الأشياء عينها ونتوقع نتيجة مختلفة".

ولم ينجح لاعبو ليكرز في ايقاف جيمي باتلر (32 نقطة) ولاعب الارتكاز الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز (25 نقطة و16 متابعة و4 صدات).

وفي فيلادلفيا، قاد النجم الصاعد بن سيمونز (22 عاماً) فريقه سيكسرز إلى الفوز على أتلانتا هوكس 113-92، بتسجيله 21 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وحقق سان انتونيو سبيرز فوزه الرابع مقابل خسارتين على حساب ضيفه دالاس مافريكس 113-108.

وبرز مع الفائز ديمار ديروزان صاحب 34 نقطة و9 تمريرات حاسمة، فيما كان السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (19 عاما) أفضل مسجل لدى الخاسر مع 31 نقطة و8 متابعات.

وحقق دنفر ناغتس وصيف المنطقة الغربية فوزاً جديداً جاء على ضيفه نيواورليانز بيليكانز الذي غاب عنه نجمه انتوني ديفيس المصاب 116-111، بفضل 23 نقطة لكل من جمال موراي وغاري هاريس.