وكان ميلووكي الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم، قبل مواجهة سلتيكس في عقر داره وتعرضه لهزيمته الأولى مقابل سبعة انتصارات.

وسيطر سلتيكس على ضيفه بفضل 28 نقطة من نجمه كايري ايرفينغ، ما سمح له بالتقدم بفارق 15 نقطة في نهاية الربع الثالث.

لكن ميلووكي مع نجمه الرائع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (33 نقطة و11 متابعة) قلص الفارق إلى 3 نقاط (90-93)، في فترة صام فيها بوسطن عن التسجيل خلال أول 3 دقائق من الربع الأخير.

وقاد ايرفينغ فريقه إلى بر الأمان برغم تقليص مالكولم بروغدون الفارق إلى 111-113 في اللحظات الأخيرة.

وبرز لاعبو بوسطن من خارج القوس وسجلوا 24 رمية ثلاثية (رقم قياسي شخصي وبفارق رمية عن رقم كليفلاند الذي سجله الموسم الماضي)، بينها 6 لايرفينغ و4 للاعب الارتكاز آل هورفورد (18 نقطة)، و5 للبديل ماركوس موريس (17 نقطة).

وقال يانيس بعد المباراة "سنبقى في نظرنا بين أقوى الفرق في الدوري. لم نقدم أفضل مستوى لنا، وحتى بأداء من الصف الثالث كدنا نفوز في المباراة".

بدوره، قال موريس "حافظنا على مرونتنا وفزنا في المباراة".

وبرغم خسارته، بقي ميلووكي متصدرا للمنطقة الشرقية (7-1)، فيمأ أصبح بوسطن بعد فوزه في أربع مباريات تواليا في المركز الثالث (6-2) وراء تورونتو رابتورز (7-1).

ويبدو أن الصراع على صدارة الشرقية سيكون بين الثلاثي ميلووكي وبوسطن وتورونتو، بعد رحيل النجم ليبرون جيمس من كليفلاند كافالييرز إلى لوس أنجليس ليكرز، فتراجع فريقه السابق إلى قاع المنطقة الشرقية وتكبد خسارته السابعة في ثماني مباريات أمام ضيفه دنفر ناغتس القوي 91-100.

41 لامبيد و"تريبل دابل" لفوكس

وتفوق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على لوس أنجليس كليبرز 122-113 بفضل 41 نقطة و13 متابعة للاعب ارتكازه المميز الكاميروني جويل امبيد.

وهذه سادس مباراة في هذا الموسم يسجل فيها امبيد على الأقل 30 نقطة و10 متابعات.

وتقدم سيكسرز، سادس المنطقة الشرقية، بفارق 22 نقطة في الربع الثاني، لكنه ترك كليبرز يقلص الفارق إلى 103-106 بفضل 26 نقطة من البديل لو وليامس، وأضاف الإيطالي دانيلو غاليناري 25 نقطة بينها 4 ثلاثيات وتوبياس هاريس 24 نقطة.

وحسم سيكسرز المباراة بثلاثية وكرتين ساحقتين لامبيد، ليحقق فوزه الخامس هذا الموسم ويبقى من دون خسارة على ارضه.

وقال امبيد "هذا رائع. يتعلق الأمر بأن تكون شرسا وتحافظ على أساسيات أسلوبك".

وعن امبيد الذي سجل كرة ساحقة فوق رأس العملاق الصربي بوبان ماريانوفيتش (2,22 م) قبل 9 ثانية على نهاية الوقت، قال مدرب كليبرز دوك ريفرز "هو صعب، موهوب، يمكنه التسديد، عمليا بمقدوره القيام بكل شيء"، فيما أضاف بريت ايمرتون مدرب سيكسرز "بكل بساطة كان متفوقا".

وبعد يومين من تسجيله 24 نقطة في سلة ميامي هيت، نجح موزع الألعاب الفرنسي المخضرم طوني باركر (36 عاما) ونجم سان انتونيو سبيرزالسابق في تسجيل 17 نقطة في 23 دقيقة ليقود تشارلوت هورنتس الطامح بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، إلى الفوز على ضيفه أوكلاهوما سيتي 111-107.

وبرز مع هورنتس كيمبا ووكر (21 نقطة) والبديل مالك مونك (21)، فيما كان النجم راسل وستبروك أفضل مسجل مع ثاندر (29 نقطة و10 تمريرات حاسمة و8 متابعات).

وحقق ساكرامنتو كينغز، المعتاد على المراكز المتدنية في المنطقة الغربية، فوزه الخامس تواليا على مضيفه أتلانتا هوكس 146-115.

وحقق اليافع ديأرون فوكس (20 عاما) أول "تريبل دابل" في مسيرته مسجلا 31 نقطة و15 تمريرة حاسمة و10 متابعات للفائز الذي أضاف له بادي هيلد من باهاماس 27 نقطة.