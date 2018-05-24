بوسطن سلتيكس على بعد خطوة من نهائي البلاي أوف

وفاز بوسطن على كليفلاند كافالييرز 96-83 في المباراة الخامسة ضمن نهائي المنطقة الشرقية ليتقدم عليه 3-2.

وتقام المباراة السادسة الجمعة على ملعب كليفلاند، وصيف البطل، ويستطيع بوسطن حسم الأمور في صالحه، اما في حال فوز صاحب الأرض فان الفريقين سيخوضان المباراة السابعة الحاسمة الاحد على ملعب بوسطن.

ويتأهل الى نهائي البطولة الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق أربعة انتصارات في سبع مباريات، حيث يلتقي بطل المنطقة الشرقية لمواجهة بطل الغربية الذي يتنافس عليه غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي وهيوستن روكتس (يتعادل الفريقان 2-2).

واثبتت الخسارة الثالثة ان كليفلاند لا يملك الاسلحة اللازمة لمساندة "الملك" ليبرون جيمس، فعندما يكون في افضل مستوى يلقى الدعم من زملائه، أما عندما يواجه صعوبات، فلا أحد يستطيع أن يحمل المشعل بدلا منه.

وقاد جايسون تاتوم الذي سجل 24 نقطة، مجموعة من خمسة لاعبين تخطوا حاجز الـ 10 نقاط في صفوف بوسطن، أما أفضل مسجل في صفوف كليفلاند فكان نجمه ليبرون جيمس الذي سجل 26 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وتخطى كيفن لوف وحده حاجز الـ 10 نقاط الى جانب جيمس بتسجيله 14 نقطة، ولم يكن كليفلاند موفقاً أيضاً في الرميات الثلاثية التي تعتبر نقطة القوة لديه اذ اكتفى بنسبة نجاح بلغت 26.5 في المئة فقط.

وأعرب جيمس عن خيبة أمله من مجريات المباراة بقوله "سنحت لنا فرص للعودة في المباراة لكننا لم نستغلها كما يجب".

واضاف "لا زلنا نملك الفرصة لنفرض مباراة سابعة ويجب الا ننظر الى ابعد من المباراة المقبلة. الامر يتوقف علينا لمعرفة قدرتنا على تحقيق ذلك من عدمه".

واعترف جيمس بأن فريقه متعب بالقول "الجميع متعب أو منهك في هذا الوقت لأي سبب من الاسباب".

ويسعى جيمس الذي توج أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، الى بلوغ النهائيات للمرة الثامنة توالياً.

ولم يتخلف بوسطن في أي مرحلة في المباراة وتقدم 16-4 في مطلعها قبل أن ينهي الربع الأول 32-19.

وحافظ على تقدمه 53-42 في نهاية الشوط الاول ثم دخل الربع الاخير متقدماً بـ16 نقطة وسرعان ما رفع الفارق الى 21 قبل ان يسجل كليفلاند تسع نقاط متتالية مقلصا الفارق إلى 12 نقطة، لكنه لم ينجح في تسديداته الاربع التالية.

وحقق بوسطن العلامة الكاملة على ملعبه حتى الان في مباريات البلاي اوف والامر ينطبق أيضاً على كليفلاند، لكن تاتوم اعتبر ان فريقه قادر على حسم الامور في عقر دار منافسه الجمعة بقوله "يتعين علينا أن نلعب باعلى تركيز وبانضباط وستكون الامور جيدة. انه موسمي الاول ونحن على بعد انتصار واحد من بلوغ النهائيات. لا يمكن ان تكون الامور افضل".

وأضاف "اعشق خوض هذا النوع من المباريات، فعندما تكون الضغوط كبيرة، اشعر بمتعة اكبر لكن الجميع رفع من مستواه هذه الامسية".

واعترف مدرب كليفلاند تايرون لو بأفضلية الفريق المنافس بقوله "لا اعتقد باننا لعبنا جيدا الليلة. الآن يتعين علينا الفوز في المباراة السادسة على أرضنا لكي نعود الى هنا لخوض السابعة".

وكان بوسطن بلغ نهائي البلاي أوف للمرة الاخيرة قبل ثماني سنوات عندما خسر بصعوبة أمام لوس أنجليس ليكرز 3-4.