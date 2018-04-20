بلاي اوف دوري كرة السلة الامريكي NBA 2018- خطوة كبيرة لغولدن ستايت وبيليكانز نحو الدور الثاني

خطا غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي ونيو أورليانز بيليكانز خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور الثاني من الأدوار النهائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد تحقيقهما الفوز الثالث توالياً على سان أنتونيو سبيرز 110-97 وبورتلاند ترايل بلايزرز 119-102، في حين استعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تقدمه على ميامي هيت 2-1.

ويتأهل إلى الدور المقبل الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

وبالنسبة إلى ووريرز، فإن الفوز الذي تحقق على ملعب سان أنتونيو هو التاسع عشر في آخر 20 مباراة له في الأدوار النهائية، ويستطيع الأحد على الملعب ذاته انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من "بلاي أوف" ونصف نهائي المجموعة الغربية.

وغابت مظاهر الاحتفال في صفوف غولدن ستايت ووريرز لأن سان أنتونيو خاض المباراة وسط ظروف حزينة وتحديداً لمدرب الأخير غريغ بوبوفيتش بعد أن خسر زوجته ايرين التي توفيت الأربعاء عن عمر 67 عاماً وغاب عن المباراة.

وأعرب الإيطالي إيتوري ميسينا الذي أشرف على الفريق في غياب بوبوفيتش عن فخره بأداء لاعبيه بقوله بعد المباراة "يستطيع لاعبو فريقنا أن يشعروا بالفخر لما قدموه".

أما نجم سان أنتونيو الفرنسي توني باركر الذي كان يصف بوبوفيتش وزوجته بأنهما عائلته الثانية بعد وصوله إلى ولاية تكساس عام 2001 بعمر التاسعة عشرة فاعتبر بأن "الأمسية كانت حزينة بالفعل".

ورفض باركر التحدث عن عرضه الهجومي الرائع خلال المباراة الذي توجها بتسجيل 16 نقطة بقوله "لدي أشياء أخرى تجول في رأسي غير كرة السلة في الوقت الحالي".

وكان لسان حال مدرب غولدن ستايت ستيف كير مماثلاً بقوله "كانت المباراة صعبة وغريبة. كان الأمر غريباً عدم رؤية (بوب) على مقاعد سبيرز".

وصمد سان أنتونيو أمام جمهوره على مدى الربع الأول قبل أن ينحني أمام منافسه بفضل الفعالية الهجومية لكيفن دورانت (26 نقطة) وكلاي طومسون (19).

كما اعتمد ووريرز الذي استمر غياب نجمه ستيفن كوري عن صفوفه بداعي الإصابة في ركبته منذ 23 أذار/مارس الماضي، على صلابة دفاعية.

واعتبر درايموند غرين بأن مستوى فريقه من الناحية الدفاعية يتحسن تدريجياً مع توالي المباريات بقوله "نتحسن من مباراة الى اخرى من الناحية الدفاعية وهذا أمر بالغ الأهمية من أجل المنافسة على اللقب".

وأضاف "لم تحسم الأمور بعد في هذه السلسلة، فسان أنتونيو لم يعد أمامه شيء لكي يخسره وندرك جيداً النوعية التي يتمتع بها".

لكن أنصار بطل الموسم الماضي شعروا بالقلق جراء إصابة كل من دورانت وشون ليفينغستون بالتواء في الكاحل وخرجا من الملعب يعرجان لكن المدرب كير طمأن الجميع بقوله "ستسير الأمور بشكل جيد بالنسبة إليهما".



بيليكانز بثبات نحو الدور الثاني



وتابع نيو أورليانز بيليكانز عروضه القوية وحقق فوزه الثالث توالياً على بورتلاند ترايل بلايزرز، أحد مفاجآت الموسم، بعد حلوله ثالثاً في المجموعة الغربية.

وحقق بيليكانز انطلاقة قوية في الربع الأول ليتقدم على منافسه 36-20، وتألق في صفوفه المونتينيغري الإسباني نيكولا ميروتيتش الذي سجل 30 نقطة في 30 دقيقة وأنطوني ديفيس الذي أضاف 28 نقطة مع 11 متابعة.

وقال ميروتيتش: "لم أتوقع تسجيل 30 نقطة أو أي شيء من هذا القبيل. أحاول اللعب من دون تعقيد. إذا سنحت لي الفرصة بالتسديد، سأقوم بذلك وبالتالي يتعين علي توجيه الشكر إلى زملائي".

وكان ميروتيتش انتقل إلى صفوف بيليكانز منتصف الموسم الحالي للحلول بدلاً من ديماركوس كوزينز التي حالت الاصابة دون إكماله الموسم.

وتخطى ثلاثة لاعبين حاجز الـ20 نقطة في صفوف بورتلاند وهم سي جاي مالكولم (22) والفاروق أمينو (21) وداميان ليلارد (20).



فيلادليفا يستعيد التقدم



وفي الشرق، استعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز تقدمه على ميامي هيت 2-1 بفوزه عليه في عقر داره "أميريكان إيرلاينز أرينا" 128-108 أمام 19800 متفرج.

وخاض لاعب ارتكاز فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد أول مباراة له في البلاي أوف وسجل 23 نقطة و7 متابعات.

وكان إمبييد وعد بأن يكون "كابوساً لميامي هيت" وهو ارتدى قناعاً واقياً بعد أن أجرى عملية في وجهه أواخر آذار/مارس الماضي وغاب عن المباريات العشر الأخيرة لفريقه.

وساهم الكرواتي داريو ساريتش والإيطالي ماركو بيلينيلي بتسجيل 42 نقطة للفائز وأضاف بن سيمونز 19 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.

وأشاد مدرب فيلادلفيا بريت براون بشجاعة إمبييد الذي لم يكن أحد يتوقع أن يخوض مباراة الخميس نظراً لجسامة الاصابة التي لحقت به لكنه تلقى الضوء الأخضر من الأطباء وقال "أنا فخور جداً بما قدمه".