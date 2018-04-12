بعد 14 عاماً من الترقب.. مينيسوتا يبصر نور الـ"بلاي أوف"

ودخل الفريقان إلى اللقاء وهما يأملان بنيل البطاقة الثامنة الأخيرة في المنطقة الغربية بعدما حسمت البطاقات الـ15 الأخرى في المنطقتين. ونجح مينيسوتا في الحصول عليها والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

وجاءت هذه المباراة ملائمة تماماً لهذه النهاية المثيرة للموسم المنتظم الذي يشهد للمرة الأولى منذ 21 عاماً، وتحديداً عام 1997 بين واشنطن وكليفلاند، مباراة "فاصلة" بين فريقين في اليوم الأخير منه، وقد نالها مينيسوتا بفضل جهود الثنائي جيمي باتلر وكارل انتوني تاونز اللذين سجلا 31 و26 نقطة على التوالي مع 14 متابعة للثاني.

وفي المقابل، سيغيب دنفر الذي فرض هذه المواجهة الحاسمة مع مينيسوتا بعد فوزه بمبارياته الست السابقة، عن الـ"بلاي اوف" للموسم السادس على التوالي، وتحديدا منذ 2012-2013 حين انتهى مشواره في الدور الأول للمرة الرابعة تواليا، وذلك رغم الجهود الجبارة للصربي نيكولاس يوكيتش الذي سجل 35 نقطة مع 10 متابعات لكنه اخفق في ست من محاولاته الثماني الأخيرة بعد الربع الثالث.

ولن تكون مهمة مينيسوتا سهلة على الاطلاق في الدور الأول، إذ سيواجه هيوستن روكتس متصدر المنطقة وصاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم الذي أنهاه الأربعاء بهزيمة هامشية أمام ساكرامنتو كينغز 83-96.

ولم يغب أي فريق عن الـ"بلاي اوف" طيلة 14 عاما، ما جعل فرحة التأهل الأربعاء مؤثرة جدا كما عبر عنها تاونز بالقول "على الأرجح أني سأخلد الى النوم الليلة، ثم سأستيقظ في منتصف الليل وأنا أبكي لأني سأستوعب حينها ما تحقق".

وكان تاونز في الثامنة من عمره عندما شارك مينيسوتا للمرة الأخيرة في الأدوار الاقصائية موسم 2003-2004 حين وصل الى نهائي المنطقة في أفضل انجاز له في الدوري، وذلك بقيادة نجوم كبار مثل كيفن غارنيت وسام كاسل ولاتريل سبريويل ووولي تزوربياك والمدرب فليب ساندرز.

وبدا مينيسوتا في طريقه لحسم اللقاء في الوقت الأصلي بعدما تقدم بفارق 8 نقاط على ضيفه 99-91 اثر ثلاثية من جيف تيغ في آخر 4,26 دقيقة، لكن دنفر حافظ على تقليده لهذا الموسم وعاد بقوة بفضل ثلاثية من يوكيتش، ثم أدرك التعادل بعد سلتين من جمال موراي.

وأعاد باتلر اصحاب الأرض الى المقدمة بسلة من المسافة المتوسطة، لكنه أخفق في محاولتيه التاليتين في آخر دقيقتين، ما فتح الباب أمام موراي لفرض التعادل مجددا 101-101.

واحتاج مينيسوتا الى مجهود دفاعي كبير من تاج غيبسون في الثواني الأخيرة على يوكيتش الذي أخفق في محاولة من تحت السلة، ثم خسر الكرة لصالح غيبسون الذي منح فريقه فرصة محاولة خطف الفوز في الوقت الأصلي بالحصول على الكرة قبل 1,6 على الصافرة.

لكن المحاولة الأخيرة التي قام بها جمال كراوفرد لم تجد طريقها الى السلة، فاحتكم الطرفان الى شوط اضافي تقدم فيه دنفر 104-103، وذلك للمرة الأولى في اللقاء منذ منتصف الربع الافتتاحي بعد ثلاثية من ويل بارتون (24 نقطة). وبعدما تألق غيبسون في الدفاع على يوكيتش واجباره على تسديد ثلاثية لم تصل حتى الى السلة، منح تيغ أصحاب الأرض التقدم قبل 1,19 دقيقة على النهاية.

وانتزع الكندي اندرو ويغينز خطأ في آخر 15 ثانية وجعل النتيجة 110-106 بعدما نجح في ترجمة الرميتين الحرتين، ما مهد الطريق أمام فريقه للاحتفال الصاخب بتأهل طال انتظاره.

إنجاز تاريخي لوستبروك

على غرار هيوستن الذي أنهى الموسم المنتظم بخسارة، سقط تورونتو رابتورز، متصدر المنطقة الشرقية، أمام مضيفه ميامي هيت 109-116 بعد التمديد رغم جهود كايل لاوري (28 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة). وعزز فيلادلفيا سفنتي سيكسزر رقمه الشخصي بتحقيقه فوزه الـ16 تواليا على حساب ميلووكي باكس 130-95، ما سمح له بالحصول على المركز الثالث في المنطقة الشرقية على حساب كليفلاند كافالييرز وصيف البطل الذي خسر أمام ضيفه نيويورك نيكس 98-110، فيما فاز ثاني المنطقة بوسطن سلتيكس على ضيفه بروكلين نتس 110-97 بفضل 26 نقطة و14 متابعة لآرون باينز.

واختتم سان انتونيو سبيرز الموسم المنتظم سابعا في المنطقة الغربية بخسارته الكبيرة امام مضيفه نيو اورليانز بيليكانز 98-122، ما يضعه في مواجهة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وثاني المنطقة.

وكان الفريقان تواجها الموسم الماضي في نهائي المنطقة وخرج ووريرز منتصرا 4-صفر.

وأصبح راسل وستبروك أول لاعب في تاريخ الدوري يحقق معدل "تريبل دابل" لأكثر من مرة، وهو نجح به للموسم الثاني تواليا بوصوله الى 10 أو أكثر في النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة.

ودخل وستبروك الى اللقاء بين فريقه اوكلاهوما سيتي ثاندر وضيفه ممفيس غريزليز والذي حسمه الأول 137-123 بفضل 40 نقطة من بول جورج، وهو بحاجة الى 16 متابعة لتحقيق هذا الانجاز وقد وصل اليه بعد حوالي ثلاث دقائق على انطلاق الربع الثالث.

واكتفى وستبروك بست نقاط فقط، لكنه حقق 20 متابعة و19 تمريرة حاسمة، ليصل الى ما معدله 25,4 نقطة و10,3 تمريرات حاسمة و10 متابعات في المباراة الواحدة.

وكان وستبروك سعيدا بانجازه، مؤكدا "أنا ممتن ومحظوظ للغاية لتمكني من الدخول (الى الملعب) والمنافسة. كما قلت في أكثر من مناسبة، لا اعتبر هذه اللعبة من المسلمات".

ولم تكن المباراة هامشية لوستبروك ورفاقه لأن الخسارة كانت ستضعهم في المركز الثامن وبالتالي ستفرض عليهم مواجهة هيوستن، لكن بفوزهم على صاحب المركز قبل الأخير في المنطقة، صعدوا الى المركز الرابع وسيتواجهون في الدور الأول مع يوتا جاز الخامس الذي خسر امام بورتلاند 93-102.

وفي مباراتين أخريين هامشيتين، فاز اورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز ثامن المنطقة الشرقية 101-92، وديترويت بيستونز على شيكاغو بولز 118-87، ولوس انجليس ليكرز على جاره كليبرز 115-100.