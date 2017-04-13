انديانا وشيكاغو يكملان عقد الـ"بلاي أوف"

وحسم إنديانا بيسرز وشيكاغو بولز البطاقتين الأخيرتين في المنطقة الشرقية بعد فوز الأول على أتلانتا هوكس 104-86، والثاني على بروكلين نتس 112-73.

في انديانابوليس، ضمن أنديانا تواجده في الـ"بلاي أوف" للمرة الثانية على التوالي والثالثة والعشرين في تاريخه المتوج بثلاثة ألقاب (جميعها خلال حقبة الرابطة الأميركية لكرة السلة أعوام 1970 و1972 و1973)، بعدما حافظ على مركزه السابع في المنطقة الشرقية بتحقيقه فوزه الخامس توالياً والثاني والأربعين في 82 مباراة.

ويدين انديانا بفوزه المصيري إلى بول جورج الذي سجل 12 من نقاطه الـ32 في الربع الأخير بمواجهة فريق خاض اللقاء بتشكيلة رديفة وأراح خمسة من نجومه الستة كونه كان ضامنا لمقعده الخامس في المنطقة الشرقية أيضاً.

ولن يكون الاختبار الذي ينتظر انديانا في الدور الأول سهلاً على الإطلاق إذ يتواجه مع كليفلاند كافالييرز حامل اللقب والذي خسر معركته مع بوسطن سلتيكس على صدارة المنطقة الشرقية بعد سقوطه أمام تورونتو رابتورز 83-98، وبفوز منافسه الأخضر الأسطوري على ميلووكي باكس 112-94.

واعترف جورج أن المهمة ستكون صعبة أمام ليبرون جيمس ورفاقه في كليفلاند، قائلاً "يجب أن ندخل (إلى المواجهة) وأن نتحداهم ونواجههم من الند إلى الند. ستكون الأمور صعبة. عانوا في الآونة الأخيرة لكنهم ما زالوا من أفضل الفرق في الدوري ويملكون أحد أفضل اللاعبين في العالم"، في إشارة إلى "الملك" جيمس الذي أراحه المدرب تايرون لو أمام تورونتو كما حال كايري ايرفينغ وكيفن لوف.

وأنهى حامل اللقب الموسم المنتظم بطريقة سيئة إذ خسر مبارياته الأربع الأخيرة و10 من أصل 24 منذ الأول منذ آذار/مارس لكن الأدوار الإقصائية مختلفة تماماً والخبرة تلعب دورها في تحديد مصير الفرق.

-ميامي انتظر خدمة من بروكلين ولكن..-

وعلى ملعب "يونايتد سنتر"، حذا شيكاغو بولز حذو انديانا واحتفظ بمركزه الثامن الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزه المصيري على ضيفه بروكلين نتس 112-73 بفضل جيمي باتلر وبول زيبسر اللذين سجلا 25 و21 نقطة على التوالي.

ومن المؤكد أن إدارة ميامي هيت ولاعبيه وجمهوره لن يكونوا سعداء بالقرار الذي اتخذه بروكلين في مباراة الأربعاء بإراحة نجومه الثلاثة تريفور بروكر وجيريمي لين وبروك لوبيز لاسيما في ظل إصابة كوينسي ايسي وجو هارس وشون كيلباتريك.

وكان ميامي ينتظر من بروكلين، صاحب أسوأ سجل في الدوري هذا الموسم (20 فوزاً مقابل 62 هزيمة)، أن يحاول على الأقل تكرار ما حققه السبت ضد شيكاغو حين أسقط الأخير 107-106 في بروكلين، من أجل منح بطل أعوام 2006 و2012 و2013 فرصة الحصول على البطاقة الثامنة لكن هذا الأمر لم يتحقق وانتهى مشوار الفريق عند الموسم المنتظم رغم فوزه على واشنطن ويزاردز 110-102 بفضل 24 نقطة و18 متابعة من حسن وايتسايد.

وأنهى ميامي الموسم المنتظم على نفس المسافة من شيكاغو ولكل منهما 41 فوزاً مقابل 41 هزيمة، لكن الأخير تفوق في المواجهات المباشرة (2-1).

ويبدأ شيكاغو مغامرته الـ35 في الـ"بلاي اوف" خلال مشواره المتوج بستة ألقاب في حقبة الأسطورة مايكل جوردن (ثلاثة متتالية بين 1991 و1993 وثلاثة مثلها بين 1996 و1998)، الأحد خارج قواعده ضد بوسطن متصدر المنطقة الشرقية.

-ووريرز ينهي الموسم المنتظم بإنجاز-

وعلى ملعب "أوراكل آرينا"، اختتم غولدن ستايت ووريرز، صاحب أفضل سجل في المنطقة الغربية والدوري بشكل عام، الموسم المنتظم بأفضل طريقة وعوض خسارته أوائل الأسبوع أمام يوتا جاز بفوزه على جاره في ولاية كاليفورنيا لوس انجليس ليكرز 109-94.

ويدين ووريرز بإنجازه كأول فريق في تاريخ الدوري ينهي الموسم المنتظم بـ67 فوزاً على الأقل لثلاثة أعوام متتالية، إلى كيفن دورانت الذي بدا في أفضل مستوياته رغم الإصابة التي أبعدته عن فريقه لـ19 مباراة، إذ سجل 29 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة وأضاف ستيفن كوري 20 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

ويبدأ فريق المدرب ستيف كور مشواره نحو اللقب الثاني في ثلاثة مواسم اعتباراً من الأحد عندما يستضيف بورتلاند ترايل بلايزرز الذي خسر مباراة هامشية أمام نيو اورليانز بيليكنز 100-103، لأنه لم يكن بإمكانه تحسين موقعه الثامن الأخير المؤهل إلى الـ"بلاي أوف".

وخلافاً لووريرز، اختتم سان أنتونيو سبيرز، صاحب المركز الثاني في المنطقة الغربية، الموسم المنتظم بالخسارة 97-101 أمام مضيفه يوتا جاز الذي حقق أطول سلسلة انتصارات على أرضه منذ 2012 بتحقيقه فوزه التاسع توالياً، ليتحضر بالتالي بأفضل طريقة لبدء مواجهته مع رابع المنطقة لوس أنجليس كليبرز، الفائز بدوره على جاره ساكرامنتو كينغز 115-95.

وفي المباريات الهامشية الأخرى، تغلب نيويورك نيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-113، ودالاس مافريكس على ممفيس غريزليز 100-93، وهيوستن روكتس على مينيسوتا تمبروولفز 123-118، ودنفر ناغتس على اوكلاهوما سيتي ثاندر 111-105.