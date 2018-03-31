"الملك" جيمس يحطم رقم "الأسطورة" جوردان

وقاد جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز للفوز الجمعة على نيو أورليانز بيليكانز 107-102، وحطم رقم جوردان عند تسجيله النقطة الحادية عشرة له في المباراة، بسلة ساحقة "دانك" قبل نهاية الربع الأول بست دقائق. وكان جيمس قاب قوسين أو أدنى من إنهاء المباراة مع "تريبل دبل"، اذ سجل 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة وتسع متابعات.

ولقي جيمس تصفيقا حادا من 20 ألف و500 متفرج في قاعة "كويكن لونز أرينا"، ملعب ناديه كليفلاند الذي قاده الى لقب الدوري في العام 2016، ومركز الوصافة عامي 2015 و2017. كما تم تسليمه كرة المباراة.

وقال جيمس (33 عاما)، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، ان الكرة "ستنضم على الأرجح الى خزانة الكؤوس، مثلها مثل العديد من الانجازات التي حققتها في حياتي".

أضاف "هذه لحظة جيدة، لحظة مميزة وليست فقط بالنسبة إلي، بل الى عائلتي والعديد من الاطفال الذين يتطلعون إلي للالهام ومعرفة انه يمكنهم فعلا ان يقوموا بذلك (يزاولوا كرة السلة) ويحققوا الانجازات".

وتحدث جيمس عن بداياته المتواضعة، معتبرا ان وصوله "الى هذا المركز اليوم، ان أكون قادرا على تحقيق أمر اعتبر كثيرون انه لن يحصل مجددا، وان أتمكن من كسر رقم قياسي كهذا (...) هذا يعني لي الكثير".

وتعود المباراة الأخيرة التي سجل فيها جيمس أقل من عشر نقاط، الى الخامس من كانون الثاني/يناير 2007 ضد ميلووكي باكس، وشهدت تسجيله ثماني نقاط فقط.

وبدأ جيمس مسيرته في دوري كرة السلة للمحترفين عام 2003 مع كليفلاند، وهو العام نفسه الذي شهد الاعتزال النهائي لمايكل جوردان بعد عامين مع واشنطن ويزاردز، اثر عودته عن اعتزاله الذي أعلنه عام 1998 بعد مسيرة مظفرة مع شيكاغو بولز أحرز خلالها لقب الدوري ست مرات، وأصبح أحد أبرز لاعبي كرة السلة في التاريخ، ان لم يكن أبرزهم على الاطلاق.

وحقق جوردان إنجازه (10 نقاط على الأقل في 866 مباراة متتالية) خلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس 1986 وكانون الأول/ديسمبر 2001. أما المركز الثالث على صعيد تسجيل عشر نقاط على الأقل، فيعود الى اللاعب السابق كريم عبد الجبار مع 787 مباراة متتالية.

وكان جيمس قد عادل رقم جوردان الأربعاء عندما قاد فريقه إلى الفوز على تشارلوت هورنتس (118-105) الذي يتولى اللاعب الأسطوري السابق رئاسة مجلس إدارته لكونه مالك الحصة الأكبر فيه.

ويبدو جيمس الذي يعد من أبرز اللاعبين الذين خاضوا غمار دوري المحترفين في حقبة ما بعد جوردان، مرشحاً هذا الموسم لمعادلة رقم آخر للنجم الأسطوري السابق، في حال اختياره أفضل لاعب في الدوري للمرة الخامسة. ويحمل عبد الجبار الرقم القياسي في هذه الفئة مع ست مرات.

وفي مباريات أخرى الجمعة، فاز ميلووكي باكس على لوس أنجليس ليكرز 124-122 بعد التمديد، وبورتلاند ترايل بلايزرز على لوس أنجليس كليبيرز 105-96، ومينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 93-92، وفيلادلفيا سفنتي سيكسيرز على أتلانتا هوكس 101-91، ويوتا جاز على ممفيس غريزليز 107-97، وهيوستن روكتس على فينيكس صنز 104-103، ودنفر ناغتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 126-125 بعد التمديد، وشيكاغو بولز على أورلاندو ماجيك 90-82.