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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين - بلاي اوف: ملخص مباراة واشنطن ويزاردز وتورونتو رابتورز

2:15 دقيقة

تورونتو رابتورز يبلغ نصف نهائي المنطقة الشرقية للمرة الثالثة تواليا بعد حسمه السلسلة أمام واشنطن ويزاردز.

تورنتو رابتورز حسم المباراة السادسة خارج الديار (102-92)، بفضل تألق نجمه "كايل لوري" الذي سجل 24 نقطة ليقود فريقه لإنهاء السلسة بأربعة انتصارات لاثنين، ويقوده إلى المربع الذهبي في المنطقة الشرقية حيث سيواجه الفائز في سلسلة كليفلاند وإنديانا.

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الدوري الأميركي للمحترفين