الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة سبيرز 103 واريورز 90

التمسكُ بالامل ِالاخير كان واضحا على رجال بوبوفيتش في المواجهة الرابعة للسلسلة امام المحاربين وهذا ما جعل اصحابَ الارض يستهلون المواجهة َبقوة متقدمين بفارق أربعَ عشرةَ نقطة قبيل فترةِ الاستراحة,,, وفي الربع الثالث حاول رفاقُ كيفن دورانت تداركَ الموقف لكن الارجنتيني المخضرم مانو جينوبيلي قاد فريقَه الى تحقيق فوزِه الاول بالسلسلة ليقلصَ سبيرز تأخرَه أمام ووريورز بانتصار لثلاثة

