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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة سبيرز 103 واريورز 90

3:03 دقيقة

حقق سان انطونيو سبيرز الفوزَ على ارضه امام حامل ِاللقب غولدن ستيت ووريورز بمئة ٍوثلاثِ نقاط ٍ لتسعين لينجوَ من الخروج المبكر من أول ِالأدوارِ الاقصائيةِ لدوري السلة الأمريكي للمحترفين

التمسكُ بالامل ِالاخير كان واضحا على رجال بوبوفيتش في المواجهة الرابعة للسلسلة امام المحاربين وهذا ما جعل اصحابَ الارض يستهلون المواجهة َبقوة متقدمين بفارق أربعَ عشرةَ نقطة قبيل فترةِ الاستراحة,,, وفي الربع الثالث حاول رفاقُ كيفن دورانت تداركَ الموقف لكن الارجنتيني المخضرم مانو جينوبيلي قاد فريقَه الى تحقيق فوزِه الاول بالسلسلة ليقلصَ سبيرز تأخرَه أمام ووريورز بانتصار لثلاثة 
 

الدوري الأميركي للمحترفين