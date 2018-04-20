بات حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز على بعد انتصار واحد من حسم سلسلة الدور الأول من البلاي أوف، بعدما حقق الانتصار الثالث تواليا على سان أنتونيو سبيرز هذه المرة (110-97).

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