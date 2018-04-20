العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين NBA بلاي اوف 2018: ملخص مباراة سان أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت ووريرز

2:21 دقيقة

غولدن ستايت ووريرز على بعد مباراة من حسم السلسلة مع سان أنتونيو سبيرز.

بات حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز على بعد انتصار واحد من حسم سلسلة الدور الأول من البلاي أوف، بعدما حقق الانتصار الثالث تواليا على سان أنتونيو سبيرز هذه المرة (110-97).

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

     لتحميل تطبيق BEIN CONNECT لنظام ANDROID إضغط هنا

    لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام ANDROID إضغط هنا

     لتحميل تطبيق BEIN CONNECT لنظام IOS إضغط هنا

     لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا

كما يمكنكم متابعتنا على صفحات التواصل الإجتماعي:

                               

غولدن ستايت ووريرز الدوري الأميركي للمحترفين سان أنتونيو سبيرز