الدوري الأميركي للمحترفين: بداية ناجحة لغولدن ستايت في البلاي أوف

ومع انطلاق المنافسات السبت، تقدم نيو أورليانز بيليكانز بفوزه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز بصعوبة 97-95. أما في المنطقة الشرقية، ففاز متصدر الموسم المنتظم تورونتو رابتورز على واشنطن ويزاردز 114-106، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميامي هيت بسهولة 130-103.

وخاض غولدن ستايت اللقاء في غياب نجمه المصاب ستيفن كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، بينما غاب كاوهي لينارد عن سان انتونيو، والمتبعد منذ كانون الثاني/يناير بسبب اصابة عضلية.

الا ان سبيرز بدا أكثر تأثرا بغياب لينارد، من غولدن ستايت بغياب كوري. وتمكن زميل الأخير كلاي طومسون من تسجيل 27 نقطة بينها خمس تسديدات ناجحة من ست محاولات ثلاثية، وأضاف ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وكيفن دورانت 24 نقطة و8 متابعات وسبع تمريرات.

أما لدى سبيرز، فكان الأفضل رودي غاي مع 15 نقطة وست متابعات، واكتفى ماركوس ألدريدج بتسجيل 14 نقطة. أما الفرنسي طوني باركر، فشارك في 13 دقيقة ولم يتمكن من تسجيل سوى نقطتين.

وفي المنطقة الشرقية استهل فيلادلفيا عودته إلى البلاي أوف بعد غياب ستة مواسم، بفوز على أرضه أمام ميامي هيت 130-103.

وتمكن سيكسرز بقيادة مدربه بريت براون من قلب تخلفه في الشوط الاول 56-60، تاركا كلمة الحسم للقوة الجسدية والموهبة الفردية للاعبيه بمواجهة زملاء دواين وايد والسلوفيني غوران دراغيتش الذين تخلفوا في الشوط الثاني بنتيجة 34-74.

وتألق في صفوف الفريق الفائز الاسترالي بن سيمونز المرشح للفوز بلقب أفضل لاعب مبتدىء ("روكي") في الدوري المنتظم، بتسجيله 17 نقطة و9 متابعات و14 تمريرة حاسمة، إلى جانب جاي جاي ريديك الذي أنهى اللقاء كأفضل مسجل برصيد 28 نقطة، منها 8 تسديدات ثلاثية.

وتابع سيكسرز سلسلة انتصاراته المتتالية، وحقق الفوز الـ 17، بعدما أنهى الموسم المنتظم مع 16 فوزا متتاليا، أتاحت له احتلال المركز الثالث في المنطقة الشرقية، متقدما على كليفلاند كافالييرز وصيف الموسم الماضي.

أما متصدر المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم تورونتو رابتورز، فتفوق على ضيفه واشنطن 114-106، لينهي سلسلة من خسارة المباراة الأولى في البلاي أوف في المواسم التسعة الأخيرة التي خاض فيها هذه الأدوار.

وتساوي سيرج إيباكا من تورونتو وجون وول من واشنطن على صعيد التسجيل في المباراة، مع 23 نقطة لكل منهما. وأضاف الأول 12 متابعة.

واحتاج تورونتو الى أداء استثنائي في الربع الأخير للتفوق في المباراة، اذ تمكن من تسجيل عشر نقاط متتالية مقابل صفر لواشنطن، ليتقدم 105-96، ويحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وفي المباراة الأخيرة التي أقيمت السبت، تفوق نيو أورليانز على بورتلاند بصعوبة 97-95، معولا بشكل أساسي على انطوني ديفيس الذي سجل 35 نقطة وأضاف 14 متابعة وأربع صدات للكرة ("بلوك").

أما الأفضل في صفوف بورتلاند فكان سي جاي ماكولوم مع 19 نقطة.