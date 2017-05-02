الدوري الأميركي للمحترفين - كليفلاند يهزم تورونتو وهيوستن يسقط سبيرز

وفي مواجهة أخرى، تقدم هيوستن روكتس على مضيفه سان أنطونيو سبرز 1-صفر في المنطقة الغربية.

في قاعة "كويكن لونز أرينا" وأمام 20562 متفرجاً، لم يجد كليفلاند كافالييرز وصيف المنطقة الشرقية صعوبة في تخطي ضيفه تورونتو رابتورز ثالث المنطقة بفارق 11 نقطة 116-105. وكان أفضل مسجل للفائز "الملك" ليبرون جيمس بـ35 نقطة إضافة إلى عشر متابعات، وكايري إيرفينغ بـ24 نقطة بالإضافة إلى عشر تمريرات حاسمة.

وأضاف كيفن لوف 18 نقطة إضافة إلى تسع متابعات، وتريستان طومسون 11 نقطة مع 14 متابعة. فيما كان أفضل مسجل لتورونتو كايل لوري 20 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وديمار دي روزان 19 نقطة مع سبع متابعات. وأضاف الإسباني سيرج إيباكا 15 نقطة، والاحتياطيان بي جاي تاكر 13 نقطة إضافة إلى 11 متابعة ونورمان بويل 12 نقطة.

وتقام المباراة الثانية الأربعاء في القاعة عينها بكليفلاند.

وبدا أن كليفلاند استفاد من فوزه برباعية نظيفة على إنديانا بايسرز في افتتاح الدور الإقصائي إذ لم يلعب منذ 23 نيسان/أبريل. وقد ألمح إلى هذا الأمر مدرب تورونتو دواين كايسي بالقول إن لاعبي كليفلاند "تحركوا بحرية وبسرعة ولم نتمكن من مجاراتهم".

وقال جيمس: "تحضرنا جيداً وقد تساءلنا عن مباراتنا الأولى بعد ثمانية أيام من الراحة. واستفدنا من الطاقة التي خزناها".

وبات جيمس يحتاج إلى تسجيل 25 نقطة، ليعادل رقماً لكريم عبد الجبار في عدد النقاط المسجلة في الدور الثاني 5762 نقطة (المركز الثاني)، كما بات يحتاج إلى رميتين ثلاثيتين لمعادلة رقم كل من راي ألن وريجي ميلر والأرجنتيني مانو جينوبيلي في تحقيق 300 رمية ثلاثية في "البلاي أوف".

وتمكن تورونترو الذي خسر العام الماضي أمام منافسه في نهائي المنطقة تقليص الفارق مرة واحدة إلى نقطتين 39-41، إلا أن جيمس أعاد الأمور إلى نصابها سريعاً ليبتعد فريقه عن منافسه طوال المباراة. وعلق المدرب كايسي على الأمر قائلاً: "لا يوجد أمان في أن بي آي عندما تتقدم بفارق، وكل شيء ممكنا".

واستهل هيوستن روكتس ثالث المنطقة الغربية السلسلة ومضيفه سان أنطونيو سبيرز الوصيف بفوز كبير بفارق 27 نقطة 126-99 أمام 18418 متفرجاً احتشدوا في قاعة "آي تي أند تي سنتر" في سان أنطونيو.

وهذه الخسارة الأكبر لسبيرز في افتتاح سلسلة في البلاي أوف تحت قيادة المدرب غريغ بوبوفيتش. وتعود الخسارة الأكبر للفريق في "البلاي أوف" تحت قيادته، إلى 39 نقطة 72-111 أمام لوس أنجليس ليكرز في 25 أيار/مايو 2001 في المباراة الثالثة من نهائي المنطقة الغربية، وقد خسر سان أنطونيو آنذاك برباعية نظيفة.

وكان أفضل مسجل للفائز تريفور أريزا 23 نقطة، وأضاف كل من السويسري كلينت كابيلا وجيمس هاردن 20 نقطة مع 13 متابعة للأول، والاحتياطيان لو وليامس 13 نقطة وإيريك غوردون 11 نقطة. فيما كان أفضل مسجل لسان أنطونيو الذي تخلف بفارق 39 نقطة بينها 30 نقطة في الشوط الأول، كاوي ليونارد 21 نقطة إضافة إلى 11 متابعة وست تمريرات حاسمة، وكل من صانع الألعاب الفرنسي طوني باركر والاحتياطي جوناثان سيمونز 11 نقطة.

وتفوق هيوستن في الرميات الثلاثية من خارج القوس وسجل لاعبوه 22 رمية ناجحة (بينها 12 في الشوط الأول) من 50 تسديدة. وقال هاردن:"تعلمنا تعزيز دفاعنا الكفيل تحقيق الفارق، كما حصل في السلسة الأولى (أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر)".

فيما أقر لاماركوس ألدريدج من سان أنطونيو أن منافسيهم كانوا أكثر جهوزية للمباراة، "وقد استفادوا من الأخطاء التي ارتكبناها باكراً في المباراة، وقد اخفقنا في استعادة إيقاعنا".

كذلك أبدى مدرب هيوستن مايك دانتوني رضاه قائلاً "أنا سعيد بما حققناه، وقد استفدنا من اخفاقهم المفرط في التسديد".

وهذه السلسلة الأولى بين الفريقين منذ فاز هيوستن في نهائي المنطقة عام 1995.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين في القاعة نفسها الأربعاء.